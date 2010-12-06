برداشت محصول آلوئه ورا برای اولین بار در ایلام آغاز شد

خسرو شهبازی در گفنگو با خبرنگار مهر در ایلام گفت: کار برداشت محصول آلوئه ورا از سطح هزار و 200 متر مربع در یکی از گلخانه های شهرستان ایلام برای اولین بار آغاز شده است.
وی افزود: پیش بینی می شود از این مقدار سطح کاشته شده 5.5 تن محصول تولید وروانه بازار مصرف شود.
مدیر جهاد کشاورزی ایلام گفت: شهرستان ایلام دارای سه هزار و 700 متر مربع سطح زیر کشت این محصول است.
وی یادآور شد: محصول تولیدی این گیاه جهت مصارف طبی زینتی و خوراکی کاربرد دارد که پیش بینی می شود از این مقدار سطح کاشته شده بیش از 16 تن محصول آلوئه ورا برداشت شود.
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