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۱۵ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۳۶

برداشت محصول آلوئه ورا برای اولین بار در ایلام آغاز شد

برداشت محصول آلوئه ورا برای اولین بار در ایلام آغاز شد

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: تولید و برداشت محصول آلوئه ورا برای اولین بار در ایلام آغاز شده است.

خسرو شهبازی در گفنگو با خبرنگار مهر در ایلام گفت: کار برداشت محصول آلوئه ورا از سطح هزار و 200 متر مربع در یکی از گلخانه های شهرستان ایلام برای اولین بار آغاز شده است.

وی افزود: پیش بینی می شود از این مقدار سطح کاشته شده 5.5 تن محصول تولید وروانه بازار مصرف شود.

مدیر جهاد کشاورزی ایلام گفت: شهرستان ایلام دارای سه هزار و 700 متر مربع سطح زیر کشت این محصول است.

وی یادآور شد: محصول تولیدی این گیاه جهت مصارف طبی زینتی و خوراکی کاربرد دارد که پیش بینی می شود از این مقدار سطح کاشته شده بیش از 16 تن محصول آلوئه ورا برداشت شود.

کد مطلب 1205027

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