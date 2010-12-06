وظیفه پلیس مجازات مجرمان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم صبح سه شنبه در چهارمین المپیاد سراسری تیراندازی نیروی انتظامی گفت: برخی می گویند که چرا نیروی انتظامی رزمایشهای مختلفی را برگزار می کند در حالی که بهتر است این رزمایش ها به صورت غیر علنی برگزار شود اما همواره ما عنوان کرده ایم که با برپایی رزمایش ها می توان به دشمنان فهماند تا فکر حمله را از سر خود بیرون کنند.

وی ادامه داد: نیروی انتظامی همواره باید آمادگی داشته باشد تا دشمنان هرگز فکر حمله را به خود راه ندهند.

احمدی مقدم تصریح کرد: در نیروی انتظامی پلیس بیشتر با تبهکاران و افراد شرور مواجه است که اگر پلیس در این برخوردها مقتدر و حرفه ای نباشد تبهکاران به عرض اندام پرداخته و آرامش جامعه را به خطر می اندازند.

فرمانده نیروی انتظامی گفت: در مقابله با تبهکاران، تیراندازی بسیار حائز اهمیت است و تیراندازی ماموران باید به گونه ای باشد که در وهله اول به هدف بنشیند و به خطا نرود زیرا به خطا رفتن یک تیر ممکن است موجب شود تا جان فرد بیگناهی به خطر بیفتد.

وی عنوان کرد: در بسیاری از ماموریت ها، ماموران تنها یک بار فرصت دارند تا با توجه به مهارت هایی که قبلا آموخته اند عکس العمل نشان دهند بر همین اساس فرصت خطا و اشتباه ندارند.

احمدی مقدم گفت: سالانه میلیاردها تومان برای فشنگ، اسلحه، سالن تیراندازی و آموزش ماموران هزینه می شود تا ماموران پلیس عکس العمل مناسبی در شرایط مختلف داشته باشند.

فرمانده نیروی انتظامی گفت: ماموران هزاران گلوله باید تمرین کنند تا در شرایط اضطرار یک گلوله را درست و به هدف بزنند.

وی عنوان کرد: پلیسی که تیراندازی و فنون رزمی ندارد و در مبارزه با تبهکاران کارآمدی لازم را نداشته باشد پلیسی مناسب مردم ما نیست.

احمدی مقدم خاطر نشان کرد: امروزه ارزیابی عملکرد تک تک ماموران پلیس به ارزیابی عملکرد کل نیروی انتظامی منجر می شود. بر همین اساس تمامی ماموران باید آموزش دیده و حرفه ای باشند.

وی با اشاره به توسعه رسانه ها و ارزیابی نیروی انتظامی گفت: با توجه به این توسعه اکنون کوچکترین کوتاهی برای پلیس قابل قبول نیست زیرا مجبور می شود تا عملکرد همه پلیس زیر سئوال برود.

فرمانده نیروی انتظامی گفت: انتظارات اجتماعی مردم روزانه از پلیس بالا می رود و مردم پلیسی را ضریب خطای صفر می خواهند اما این منصفانه نیست که رسانه ها در برخی موارد به پررنگ کردن یک موضوع بپردازند و سایر اقدامات پلیس را نادیده بگیرند.

احمدی مقدم گفت: ما نمی توانیم وقتمان را صرف مواردی کنیم تا به رسانه ها بفهمانیم که منصفانه تر باشند. چرا که باید وقت خود را صرف حل مشکلات کنیم.

وی تصریح کرد: برخی می گویند که نیروی انتظامی باید نیروهایی مانند تک تیراندازها تربیت کند و از آنها استفاده کند اما ماموریت پلیس به نحوی است که مشخص نمی کند ماموران کی و کجا ممکن است با مجرمان مواجه شوند بر همین اساس تمامی نیروهای انتظامی باید آموزش دیده باشند.

فرمانده نیروی انتظامی گفت: وظیفه نیروی انتظامی مجازات مجرمان نیست و نمی تواند در حین انجام ماموریت به بهانه اینکه این فرد مجرم بوده و فردا اعدام می شود به وی تیراندازی کند بلکه وظیفه پلیس دستگیر مجرم و تحویل آن به مقامات قضایی است.

احمدی مقدم تصریح کرد: باید تجهیزاتی مانند تجهیزات شیمیایی و الکترونیکی را برای مقابله با تبهکاران در اختیار ماموران قرار دهیم تا به این نحو هزینه عملیات را کاهش داده و تضمین کار را بالا ببریم.