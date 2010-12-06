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۱۵ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۱۷

"فاتن" بهترین کتاب نمایشگاه کتاب بیروت شد

"فاتن" بهترین کتاب نمایشگاه کتاب بیروت شد

رمان "فاتن" نوشته فاطمه شرف‌الدین در پنجاه‌وچهارمین نمایشگاه کتاب بیروت به‌عنوان بهترین کتاب شناخته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آژانس خبری امارات (وام)، نام برنده این جایزه در آخرین روز نمایشگاه بیروت که از باسابقه‌ترین نمایشگاه‌های کشورهای عربی است اعلام شد.

داستان "فاتن" درباره نوجوانی است که به زندگی عادی خود مشغول و در مدرسه‌ای در حال تحصیل است اما جنگ او را وامی‌دارد تا به صورت خدمتکار در شهری دیگر مشغول کار شود و شرایط سختی را پیش روی خود ببیند. وی سرانجام با سخت‌کوشی و کمک دوستانش بر مشکلات فائق می‌آید.

فاطمه شرف‌الدین یکی از برجسته‌ترین نویسندگان عرب زبان ادبیات کودک است و جوایز متعدد بین‌المللی را در کارنامه خود دارد که از آن جمله می‌تواند به جایزه "یادبود آسترید لیندگرن" اشاره کرد.

کتاب "فاتن" که اولین رمان بزرگسالان از این نویسنده محسوب می‌شود از سوی انتشارات کلمة در امارات متحده عربی چاپ و منتشر شده است.
 

کد مطلب 1205032

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