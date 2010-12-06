به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت⁯الاسلام سید محمد سعیدی صبح دوشنبه در دیدار شرکت کنندگان در طرح تربیت داوران قرآنی از سراسر کشور اظهار داشت: اگر روزی فرا رسد که مردم نسبت به محاکم قضایی ناامید باشند، یکی از ارکان مهم آن نظام و جامعه فرو ریخته است.



وی اضافه کرد: حدود الهی باید قاطعانه در جامعه اسلامی پیاده شود و رعایت ملاحظات نه تنها شرعا ممدوح نیست، بلکه مذموم و خطرناک است.



رئیس ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان قم با تقدیر از رئیس قوه قضائیه گفت: من از رئیس قوه قضائیه تشکر می⁯کنم که از کوشه و کنار مملکت شنیده می⁯شود که حدود الهی برای قطع ید دزد اجرا می⁯شود و یا اینکه فردی که 8 سال در زندان بود و نسبت به اجرای حکم او کوتاهی می⁯شد اخیرا اعدام شده است.



سعیدی افزود: مردم باید احساس امنیت داشته باشند که اگر کسی فتنه⁯ای به راه انداخت جلوی او گرفته شود و باید به این نکته توجه داشت که ملاحظه کاری ها به دین و نظام و آخرت انسان لطمه می⁯زند.



داوری در اسلام هیچ استثنایی ندارد



امام جمعه قم در بخش دیگری از سخنان خود داوری را از نظر اسلام بسیار با اهمیت برشمرد و تاکید کرد: چند چیز است که در اسلام استثنایی ندارد که ادای امانت، نیکی به والدین و داوری از جمله آنهاست.



وی داوری را شامل دو مرحله تشخیص و اعلام دانست و اظهار داشت: در مسابقات ورزشی برای اینکه داوران در بخش تشخیص دچار اشتباه نشوند از صحنه برگزاری مسابقات فیلمبرداری می⁯شود اما برای مسابقات قرآنی این امکاناتی دیده نشده و تشخیص امتیازها و تطبیق آن بر دیگران را در ترازوی سنجش و قضاوت قرار دادن از کارهای مهم داوران قرآنی است.



سعیدی افزود: مرحله اعلام نتایج به مراتب مهم⁯تر از مرحله تشخیص است و داور قرآنی باید در اعلام نتایج رفاقت⁯ها و اعمال فشارها و ملاحظات را کنار بگذارد.



امام جمعه قم با تاکید بر لزوم رعایت عدالت در داوری مسابقات قرآنی تصریح کرد: داوری در مسابقات شعبه⁯ای از قضاوت اسلامی اسلامی است و داوران قرآنی باید در ارزیابی⁯ها هم خوب تشخیص بدهند و هم نتایج را با جرئت و شجاعت به صورت شفاف اعلام کنند.



رئیس شورای فرهنگ عمومی استان قم خاطرنشان کرد: داوری از جمله اموری است که در اسلام هیچ استثنایی برای آن قائل نشده است.



در ابتدای این دیدار حجت الاسلام عباس اسکندری رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم گزارشی از نحوه برگزاری دوره تربیت داوران قرآنی از سراسر کشور ارائه کرد.