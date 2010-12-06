به گزارش خبرگزاری مهر، آیرمان کوسمان، رئیس مجلس نمایندگان مناطق اندونزی و هیئت همراه روز گذشته با منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و درباره همکاری های دو جانبه، منطقه ای و بین المللی گفتگو کرد.

متکی در این دیدار روابط دو ملت ایران و اندونزی را تاریخی و سرشار از دوستی و صمیمیت برشمرد و افزود: مردم و دولت ایران علاقه خاصی به مردم و دولت اندونزی دارند.

وی ضمن ابراز خرسندی از رشد و توسعه کشور اندونزی به ظرفیت های بالای این کشور برای جهان اسلام اشاره کرد و اندونزی را از کشورهای عضو موثر سازمان کنفرانس اسلامی و بنیانگذاران جنبش عدم تعهد دانست و افزود: نقش اندونزی در آسیا و سازمان آ سه آن و سازمان ملل متحد برجسته و مهم است.

متکی گفت: تاریخ روابط ایران و اندونزی سرشار از دوستی ها است و دو کشور منافع و نگرانی های مشترک دارند و همیشه اراده سیاسی لازم برای توسعه همکاری های فی ما بین در تهران و جاکارتا وجود داشته است.

وی افزود: هیچ محدودیتی برای توسعه همکاری ها بین دو کشور وجود ندارد و باید در کنار روابط خوب سیاسی، همکاری های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و بین المللی را ارتقاء دهیم.

متکی ضمن اشاره به برگزاری اجلاس مجمع گفتگوهای آسیایی در تهران افزود: روند همگرایی در آسیا باید تقویت شود. آسیا به عنوان غنی ترین و تاریخی ترین قاره جهان از بالاترین روح همزیستی مسالمت آمیز ادیان برخوردار است و می توانیم اتحادیه آسیایی را با حمایت اندونزی و سایر کشورهای این قاره تاسیس کنیم.

وزیر امور خارجه همچنین به تاثیر مثبت همکاری های ایران و اندونزی بر تحولات جهانی اشاره کرد و گفت: دو کشور در تغییر ساختارهای بین المللی به سوی عادلانه شدن می توانند با یکدیگر همکاری کنند.

رئیس مجلس نمایندگان مناطق اندونزی نیز در این دیدار ضمن تشکر از پذیرایی و استقبال گرم مقامات کشورمان گفت: تاریخ اندونزی با پرسیا پیوند خورده است و آثار پرسیا در اندونزی هنوز به جا مانده است. ما ارزش های فرهنگی گذشته را با توجه به ظرفیت ملت خود حفظ می کنیم و می توانیم گام های مثبت را به عنوان دو کشور برادر در سطح بین المللی برداریم.

وی افزود: حضور بنده به عنوان رئیس شورای نمایندگان ایالتی اندونزی در جمهوری اسلامی ایران می توان روابطمان را به سطح عالی ترین ارتقاء دهد. ما شاهد پیشرفت و ظرفیت های زیاد علمی و صنعتی ایران هستیم و می توانیم همکاری های خود را در این زمینه افزایش دهیم و به عنوان عضو گروه بیست و رئیس دوره ای سازمان آ سه آن می توانیم ظرفیت های همکاری دو کشور را در بالاترین سطح ارتقاء دهیم.