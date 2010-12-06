به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، نقی کریمی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این میزان آب در پشت شش سد شهرچای ارومیه، حسنلوی نقده، شهید قنبری و بارون ماکو، شهید کاظمی بوکان و سد مهاباد ذخیره شده است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی اظهار داشت: بیشترین میزان آب ذخیره شده در میان سدهای استان با حدود 68 میلیون مترمکعب در پشت سد بارون ماکو ذخیره شده است.

آذربایجان غربی دومین استان پرآب کشور محسوب می شود که متاسفانه طی سالهای گذشته به دلیل کاهش نزولات جوی، ضمن کاهش ذخیره آب در پشت سدها شاهد خشک شدن دریاچه ارومیه هستیم.