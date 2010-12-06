گفتمان دانشجویی بالاتر از عامه باشد/ دانشجو به آفت تاثیر از احزاب آگاه است

سید احمدرضا دستغیب در گفتگو با خبرنگار مهر درباره "نسبت دانشجو و احزاب" گفت: یکی از بحث هایی که درباره رابطه دانشجو با دولت و حکومت اهمیت دارد این است که باید بپذیریم دانشگاه محل تولید علم و بستر اصلی دانش و محلی برای اندیشه ورزی است لذا باید اتفاقی عکس آنچه که بعضا طول سالهای گذشته داشته ایم در دانشگاه صورت گیرد. یعنی مسیر تولید و انتقال اندیشه باید از دانشگاه به بیرون دانشگاه باشد و نه از خارج به داخل دانشگاه.

نماینده مردم شیراز درباره نسبت احزاب و دانشجویان گفت: آنچه که در گذشته مشاهده می شده این بوده که برخی جریانات و احزاب سیاسی در صدد بودند از بیرون بر دانشگاه تاثیر بگذارند. البته در شرایط کنونی این آگاهی درباره آفت تاثیرپذیری جریان دانشجویی از احزاب حاصل شده و لازم است این بصیرت نهادینه شود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس درباره ساز و کارهای لازم برای پویایی جریان دانشجویی نیز به مهر گفت: در دانشگاه باید فضای مناسبی تدارک دیده شود و محفلی قرار داده شود تا آنجا اندیشه ورزی صورت گیرد و دانشگاه به عنوان یک پایگاه تفکر و اندیشه بتواند به نیازها و مسائلی که در جامعه وجود دارد پاسخ دهد.

دستغیب با تاکید بر اینکه دانشجویان باید اطلاعات خود در زمینه علوم انسانی که مرتبط با اداره جامعه هستند را ارتقا دهند به مهر گفت: دانشجویان تلاش کنند گفتمانشان متفاوت از گفتمان رایج بین عوام باشد و برای معضلات و مشکلات کشور راهکار ارائه کنند.

وی با بیان اینکه دانشجویان در عین آرمانگرایی نباید واقعیات جامعه را فراموش کند، گفت: نگاه آرمانی دانشجو حرف درستی است و باید هم باشد ولی این که دانشجویان واقعیات جامعه را نیز در نظر بگیرند حائز اهمیت است.