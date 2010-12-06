به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد جواد شوشتری در مراسم اختتامیه دومین دو سالانه مجسمه های فضای شهری افزود: شهر تهران با 760 کیلومتر مربع و نزدیک به دوهزار بوستان در عرصه های هنری و آثار حجمی دچار کمبود است و از نظر نصب تندیس، سردیس و ایجاد نقاشی های شهری جای کار بسیاری دارد.

وی ادامه داد: نصب مجسمه در شهر یک بخش از ایده است و بخش دیگر نخبگانی هستند که می توانند در این زمینه به ما کمک کنند .

وی به استقبال مدیران شهری از نمایشگاه آثار دومین دو سالانه اشاره کرد و افزود: امیدوارم هر چه زودتر جانمایی مناسب برای نصب مجسمه ها انجام شود، نگاه و اقبال مردم و مسئولان نیز مسئولیت ما و شما را در این زمینه سنگین می کند.

در ادامه این مراسم مدیر اداره آثار حجمی سازمان زیباسازی و دبیر دومین دوسالانه مجسمه های شهری گفت: بعد از اعلام فراخوان دو سالانه 900 طرح پیشنهادی از سوی 300 هنرمند به دبیر خانه ارائه شد که شورای انتخاب آثار 175 اثر از 150 هنرمند را برای بخش نمایشگاه انتخاب کردند که در نهایت از میان این آثار ، آثار برگزیده انتخاب شدند.

موسوی افزود: از دوسالانه اول تاکنون نیز حدود 40 اثر از هنرمندان خریداری شده و تاکنون نصب شده و برخی نیز به زودی نصب می شوند.

وی با اشاره به برخی برنامه های سازمان زیباسازی گفت: ایجاد فضایی برای نگهداری آثار حجمی فاخر و قدیمی از برنامه های سازمان زیباسازی در عرصه مجسمه سازی است.





