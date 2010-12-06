تصویر صفحه کلید بلوتوثی مجهز به چراغ قوه لیزری

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت Chinavasion دستگاه الکترونیک کوچک چند منظوره ای را عرضه کرده است که همانند یک چاقوی سوئیسی قادر است به طور همزمان عملکردهای مختلفی را انجام دهد.

این دستگاه الکترونیکی یک صفحه کلید QWERTY ده انگشتی متشکل از 72 کلید است این صفحه کلید بسیار کوچک و در ابعاد یک کنترل کننده تلویزیون است، اما علاوه بر برخورداری از تمام کلیدهای یک صفحه کلید در ابعاد طبیعی در گوشه راست خود یک "پد لمسی" (ماوس حسی ویژه نوت بوکها) هم دارد.

این صفحه کلید همچنین مجهز به یک چراغ قوه لیزری است که در زمان ارائه کنفرانسها بسیار مفید است.

این وسیله از طریق اتصال بلوتوث و حداکثر از فاصله 20 متری می تواند به دستگاه رایانه متصل شود و با سیستم عاملهای ویندوز، مک، لینوکس، وین مو 5، نوکیا سیمبیان سری 60، پلی استیشن 3 و آندروئید سازگاری دارد.

این دستگاه به ویژه برای تبدیل کردن لوح- رایانه هایی چون "آی- پد" و تلفنهای همراه هوشمند تمام لمسی چون "آی- فن" به یک "مینی نوت بوک" بسیار کاربردی بوده و همچنین برای ارائه کنفرانسها و افزایش تحرک سخنران بسیار مفید است.

براساس گزارش Technabob، باتری این صفحه کلید با سطح استفاده متوسط به مدت یک هفته شارژ می ماند و از طریق اتصال به پورت "یو. اس. بی" قابل شارژ است. این مینی صفحه کلید بلوتوث حدود 45 دلار آمریکا قیمت دارد.