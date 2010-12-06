به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عبدالمقیم ناصحی مشاور شهردار تهران و رئیس مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران در مورد ویژه برنامه های محرم گفت: تهیه و توزیع بیش از ده هزار جلد کتابچه تحت عنوان "حدیث عزت" در رابطه با شناخت و معرفت نسبت به امام حسین(ع)، برپایی خیمه های فرهنگی با نام "خیمه های معرفت " در روزهای تاسوعا و عاشورا در مسیر عزاداران حسینی و توزیع محصولات فرهنگی با محوریت پیام عاشورا برخی از این فعالیتها هستند.



برگزاری مسابقات کتابخوانی در دو موضوع حماسه حسینی و امر به معروف و نهی از منکر توسط نواحی 123 گانه، برگزاری مراسم سخنرانی، مرثیه سرایی و قرائت زیارت عاشورا در نمازخانه معاونتها، مناطق 22 گانه سازمانها، ادارات و شرکت های شهرداری تهران، نصب کپسول آتش نشانی در حسینیه ها، تکایای بزرگ و محوری نیز دیگر اقداماتی هستند که ناصحی به آنها اشاره کرد.

ناصحی آماده باش و استقرار خودروهای آتش نشانی اطراف مساجد، حسینیه ها و تکایای شاخص و محوری شهر تهران، همچنین اعزام گشتهای مخصوص موتور و ماشین در رابطه با اطفای حریق در معابر پرتردد شهر، هویت بخشی سیمای بصری و فضاسازی تبلیغی سطح شهر با استفاده از ظرفیت های موجود مانند پرتابل ها، عرشه های پل، بیلبوردها، نصب بنر، پلاکارد، تهیه و توزیع محصولات فرهنگی از قبیل بروشور، لوح فشرده، کتاب و نشریه با محوریت بصیرت، عبرتهای عاشورا و امربه معروف و نهی از منکر را از دیگر برنامه ها عنوان کرد.



به گفته رئیس مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران هماهنگی با مساجد، هئیات مذهبی و دسته های عزاداری جهت هرچه با شکوه تر برگزار شدن نماز ظهر عاشورا با بهره گیری از ظرفیت های مدیریت شهری، همکاری با ائمه محترم جماعات و هیئات امنا جهت برگزاری مراسم سخنرانی و مرثیه سرایی در مساجد شهر تهران و همچنین پوشش تبلیغاتی با محوریت آموزه های دینی در مترو، تاکسی ها، اتوبوسهای شهری با موضوع ایام عزاداری حضرت سید الشهداء(ع) و بحث امر به معروف و نهی از منکر به مناسبت دهه اول ماه محرم، اکران احادیث امر به معروف و نهی از منکر از طریق تلویزیون های شهری دیگر فعالیتهای ویژه محرم هستند.