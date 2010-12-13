بانوان هندبالیست در مسابقات قهرمانی آسیا شانس پیروزی ندارند

ناهید غارسی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: رقابت‌های هندبال قهرمانی زنان آسیا در قزاقستان جنبه انتخابی جام جهانی را دارد و به همین دلیل تیم‌ها بعد از بازی‌های آسیایی با قدرت در این میدان ظاهر می شوند که همین مسئله کار ما را سخت خواهد کرد.

وی افزود: تا به امروز تنها پنج اردوی انتخابی و تدارکاتی برای ملی‌پوشان برگزار شده است اما مگر می‌شود با این تعداد اردو تیم را راهی مسابقاتی کرد که تیم اول و دوم و پنجم بازی‌های آسیایی در آن حاضر هستند.

سرمربی تیم ملی هندبال بانوان خاطرنشان کرد: ما هیچ امیدی به برد در دور مقدماتی مسابقات قهرمانی آسیا نداریم و شاید در مرحله دوم و در جدول تعیین رده بندی پنجم تا هشتم بتوانیم به یک پیروزی برسیم. در میان هشت تیم شرکت کننده هم مقام هفتم یا هشتم را برای تیم متصور هستیم.

وی با بیان اینکه این سومین تجربه حضور بانوان هندبالیست در مسابقات آسیایی است، افزود: سه سال پیش در اولین تجربه حضور در مسابقات قهرمانی آسیا در آخرین بازی موفق به شکست تیم قطر شدیم و در دوره گذشته این رقابت‌ها در تایلند نیز ازبکستان وهند را شکست دادیم اما این بار هند و قطر در این رقابت‌ها شرکت ندارند.

غارسی در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که "چرا از حضور یک مربی خارجی در تیم ملی بهره نبردید؟"، گفت: مربی ایرانی در شرایط فعلی که تیم ما با داشتن سه اردوی انتخابی و دو اردوی تدارکاتی راهی مسابقات قهرمانی آسیا می شود، نسبت به مربی خارجی با بازیکنان همراه‌تر خواهد بود. البته ما سال گذشته از یک مربی خارجی کمک گرفتیم اما در نهایت به این نتیجه رسیدیم که بانوان مربی ایرانی بیشتر می توانند به تیم ملی کمک کنند.

وی در پایان در خصوص آخرین اردوی تیم ملی پیش از اعزام به رقابت‌های قهرمانی آسیا گفت: تیم ملی از 19 تا 25 آذرماه در آخرین اردو شرکت می کند و 26 آذر راهی قزاقستان می شود. طبق بررسی ما کشور قزاقستان بسیار سرد است و امیدواریم بحث آب و هوا تاثیر منفی روی شرایط تیم نگذارد.

سیزدهمین دوره رقابت‌های قهرمانی هندبال زنان آسیا و انتخابی جام جهانی از 28 آذرماه تا چهارم دی‌ماه در قزاقستان برگزار می شود. تیم ایران در گروه اول این رقابت‌ها با تیم‌های چین، قزاقستان و کره جنوبی همگروه است.