کمیسیون الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت در مجلس تشکیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدتقی رهبر با اشاره به برگزاری نخستین نشست اندیشههای راهبردی با حضور نخبگان و استادان کشور، حول موضوع "الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت" که چهارشنبه شب در محضر رهبر انقلاب برگزار شد، اظهار داشت: در اینگونه نشستها و گفتگوها با حضور صاحبنظران حوزوی و دانشگاهی و کسانی که تجربههای مختلفی دارند، میتواند برای پیدا کردن یک الگوی متناسب موثر باشد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس، افزود: در راستای سند چشمانداز 1404 باید تمام مواردی که با توجه به زمان و نیاز کشور ضروری است، به مشورت و رایزنی گذاشته شود؛ اما تدوین یک مهندسی فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی میتواند راهی برای شروع باشد.
وی با تاکید براینکه جامعه ما باید جامعهای نمونه باشد و اتحاد در آن حرف اول را بزند، گفت: ما باید در تمام مسائل به هر 2 بعد ایرانی و اسلامی توجه کنیم و شرق و غرب را ملاک و الگو قرار ندهیم، در واقع با تدوین یک آییننامه و یا یک مهندسی فرهنگی- اجتماعی در جهت ارتقای عدالت و رشد کشور الگوی اصلی را به وجود بیاوریم.
رهبر به وظایف مسئولان و قوای سهگانه در رابطه با "الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت" اشاره کرد و افزود: هر کدام از دستگاهها و قوا باید در چارچوب وظایف خود بتوانند الگویی را ارائه کنند، مثلا در تدوین قوانین که به نوعی ریل گذاری برای کشور است باید قوانین پویا زنده تدوین شود. مجلس نیز میتواند این موضوع را مورد بررسی قرار دهد و حتی کمیسیونی با همین نام در نظر گرفته شود.
رئیس فراکسیون روحانیون مجلس، تصریح کرد: دستگاههای اجرایی نیز با عمل و اجرا کردن قوانین مربوط به این الگو در جهت پیشرفت کشور موثر باشند. ما به اسلامی شدن به خصوص در مورد دستگاه قضایی نیاز مبرمی داریم گرچه کار این بخش مشکل است؛ اما حجم زیاد پروندهها ناشی از برخی نارساییها است که با استفاده از روشها و احکام اسلامی این مشکلات برطرف خواهد شد.
رهبر تاکید کرد که ما باید خودمان را از قید تقلید از غرب و شرق باز کنیم و از اسلامیت با توجه به ضرورت زمان و نیاز در الگوی ایرانی- اسلامی استفاده کنیم؛ اما این موضوع به بحث و تبادل نظر با نظریه پردازان نیاز دارد.
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