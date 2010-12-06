علی شجاعی صائین در گفتگو با خبرنگار مهر، با ابراز تاسف و اعلام همدردی با خانواده شمس آل‌احمد گفت: خانه کتاب به عنوان موسسه‌ای تابعه از وزارت ارشاد که مسائل و مشکلات نویسندگان را پیگیری می‌کند، حتماً برنامه‌ای در بزرگداشت این چهره فرهیخته برپا می‌کند.

مدیرعامل خانه کتاب با تقبل هزینه‌های درمانی این پژوهشگر فقید در زمان بستری بودنش در بیمارستان فرهنگیان تهران، افزود: ما در جریان بیماری آقای شمس آل‌احمد بودیم و همان زمان اعلام کردیم که پرداخت همه هزینه‌های بیمارستانی او را بر عهده می‌گیریم اگر هنوز اعضای خانواده آقای آل‌احمد با بزرگواری، در این خصوص به ما مراجعه نکرده‌اند.

وی درباره میزان این هزینه‌ها گفت: آقای شمس آل‌احمد بیمه تکمیلی داشت اما به جز هزینه‌هایی که مشمول این بیمه می‌شود، حدود 5 میلیون تومان دیگر باید پرداخت می‌شد و همانطور که گفتم ما آماده پرداخت این هزینه و هر هزینه جانبی دیگر در خصوص این نویسنده هستیم.

شمس آل‌احمد نویسنده و محقق پیشکسوت و برادر زنده‌یاد جلال آل‌احمد شب گذشته بر اثر ایست قلبی در بیمارستان فرهنگیان تهران درگذشت.