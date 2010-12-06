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۱۵ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۱۹

ادعای عجیب ویکی لیکس درباره نگهداری اورانیوم غنی شده در چادر قذافی

ادعای عجیب ویکی لیکس درباره نگهداری اورانیوم غنی شده در چادر قذافی

سایت ویکی لیکس سندی را منتشر کرده که در آن ادعا شده رهبر لیبی به مدت سه ماه چند کیلو اورانیوم غنی شده در چادر خود نگهداری می کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری "سوانیش مینوتن" سوییس، سایت ویکی لیکس در مدارکی که به تازگی منتشر کرده مدعی شده "معمر قذافی" اقدام به نگهداری 5 کیلوگرم اورانیوم غنی شده در چادرش کرده است.

ویکی لیکس به نقل از منابع دیپلماتیک آمریکایی آورده است: این میزان اورانیوم به مدت سه ماه و بدون هیچگونه تدابیر ویژه ای در محل اقامت رهبر لیبی نگهداری می شده است.
 
بر این اساس قذافی پس از هفته ها مذاکره دیپلماتهای روسی و آمریکایی سرانجام موافقت کرده که برای محافظت از ظرفهای حاوی اورانیوم تدابیر ویژه ای را در نظر بگیرد.
 
گویا این محموله که برخلاف قوانین بین المللی توسط هواپیمایی روسی وارد لیبی شده، در پایان دسامبر گذشته به مقصد مسکو بارگیری شده است.
کد مطلب 1205071

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