ادعای عجیب ویکی لیکس درباره نگهداری اورانیوم غنی شده در چادر قذافی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری "سوانیش مینوتن" سوییس، سایت ویکی لیکس در مدارکی که به تازگی منتشر کرده مدعی شده "معمر قذافی" اقدام به نگهداری 5 کیلوگرم اورانیوم غنی شده در چادرش کرده است.

ویکی لیکس به نقل از منابع دیپلماتیک آمریکایی آورده است: این میزان اورانیوم به مدت سه ماه و بدون هیچگونه تدابیر ویژه ای در محل اقامت رهبر لیبی نگهداری می شده است.

بر این اساس قذافی پس از هفته ها مذاکره دیپلماتهای روسی و آمریکایی سرانجام موافقت کرده که برای محافظت از ظرفهای حاوی اورانیوم تدابیر ویژه ای را در نظر بگیرد.

گویا این محموله که برخلاف قوانین بین المللی توسط هواپیمایی روسی وارد لیبی شده، در پایان دسامبر گذشته به مقصد مسکو بارگیری شده است.