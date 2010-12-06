کریم باقری مشاور تیم ملی فوتبال بزرگسالان شد

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست امروز کمیته فنی افشین قطبی به کریم باقری پیشنهاد داد به عنوان نماینده کمیته فنی تیم ملی را در جام ملتهای آسیا همراهی کند که این پیشنهاد سرمربی تیم ملی مورد موافقت کریم باقری قرار گرفت.

ضمن اینکه کمیته فنی فدراسیون فوتبال نیز با تاکید بر خصوصیات اخلاقی و فنی باقری و مقبولیتی که بین بازیکنان دارد، با حضور این بازیکن در تیم ملی موافقت کردند.