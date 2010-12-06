جمع آوری سوابق تحصیلی 3 میلیون دانش آموز جهت کنکور/ با نفت ادغام شویم!

حمیدرضا حاجی بابایی در حاشیه دوازدهمین جشنواره جوان خوارزمی در محل سالن اجلاس سران در پاسخ به خبرنگار مهر گفت: سوابق تحصیلی 3 میلیون دانش آموز وارد سامانه ما می شود. این سوابق تحصیلی از سال 84 به بعد خواهد بود و در واقع در هر سال سوابق 500 هزار نفر محاسبه می شود که این موضوع برای اولین بار در تاریخ آموزش و پرورش اتفاق می افتد.

وی افزود: این نرم افزار در اختیار وزارت علوم و سازمان سنجش قرار می گیرد.

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد تمامی دانش آموزان که از سال 84 به بعد دیپلم گرفته اند باید به مناطق آموزش و پرورش شهرهای خود مراجعه کند و دیپلم، کد ملی، شناسه، معدل سال سوم و نمرات سال سوم خود را تطبیق داده و تاییدیه بگیرند.

وی گفت: این تاییدیه برای همیشه به عنوان سابقه تحصیلی آنها باقی خواهد ماند.

حاجی بابایی در خصوص موضع این وزارتخانه درباره ادغام آن با سایر وزارتخانه ها یادآور شد: قانون مجلس می گوید دولت باید بررسی کند که کدام وزارتخانه با کدامیک از وزارتخانه ها ادغام شود.

وزیر آموزش و پرورش گفت: در این میان دیوار آموزش و پرورش پایین است و این در حالیست که خود وزارت آموزش و پرورش 51 درصد کارکنان دولت را تشکیل می دهد.

وی با بیان اینکه من مزاحی در این باره دارم گفت: با دوستان مزاحی کردم که اگر قرار باشد ادغامی صورت گیرد وزارت آموزش و پرورش را با وزارت نفت ادغام کنند تا مشکلات مالی آموزش و پرورش حل شود.

وی درباره نظر رئیس کمیسیون آموزش مجلس درباره ادغام وزارت آموزش و پرورش با وزارت علوم خاطرنشان کرد: ایشان نظر خود را داده است و به عنوان یک نماینده نظر داده و دیگران نیز می توانند نظر خودشان را بدهند.

حاجی بابایی تاکید کرد: ما نه موافقیم و نه مخالفیم. چرا که هنوز قانونی نوشته نشده است و معتقدم اگر قرار است این کار انجام شود آموزش و پرورش به دو وزارتخانه تقسیم شود.