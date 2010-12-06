به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین پیروانی پس از نشست صبح امروز کمیته فنی فدراسیون فوتبال در گفتگو با خبرنگاران گفت: همه حرف هایمان را زدیم و صحبت ها را انجام دادیم اما احساس می کنم با شرایطی که وجود دارد و حرف های ضد و نقیضی که زده می شود، نمی توانم به همکاری ام ادامه دهم.

وی ادامه داد: متاسفانه هر روز یک حرف جدید مطرح می شود. کمیته ملی المپیک یک حرف می زند و فدراسون فوتبال یک حرف. یک روز هم از صحبت از حضور مربی خارجی می کنند. با این شرایط نمی شود کار کرد. باید تکلیف مشخص شود.

پیروانی در ادامه با انتقاد از جهانگیز کوثری در برنامه ورزش از نگاه دو گفت: ایشان فرستادند با کسانی مصاحبه کردند که از قبل هماهنگ شده بود و همه انتقاد می کردند. آقای کوثری سوال مطرح کرده که پیروانی در این 9 سال چه کرده است. برود ببیند ما چه کرده ایم. قهرمانی داشته ام، سومی داشته ام ، به مسابقات آسیایی رفته ام و .. بعد این آقا می پرسد من در این 9 سال چه کرده‌ام؟

سرمربی تیم فوتبال امید که در بازیهای گوانگجو با این تیم به عنوان چهارم رسید خاطرنشان کرد: تا زمانی که وضعیت مشخص شود نمی توانم در مورد ماندن اظهار نظری کنم.