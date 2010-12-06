دکتر شیرین احمدنیا، عضو هیئت مدیره انجمن جامعه‌شناسی ایران و دبیر علمی کنفرانس ملی "پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران" در گفتگو با خبرگزاری مهر، درباره اهداف برگزاری این کنفرانس گفت: این کنفرانس قرار است فضایی را برای گردآمدن و تبادل نظر اصحاب علوم اجتماعی، محققین و صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف پژوهش اجتماعی فرهنگی در سطح کشور فراهم کند.

وی افزود: ما امیدواریم در جریان تشکیل میزگردهای متعدد و متنوعی که پیش بینی شده است، و سخنرانیهایی که ارائه خواهد شد، بتوانیم با نگاهی نقادانه دستاوردهای پژوهشی محققان علوم اجتماعی ایران را در طول بیش از نیم قرن حیات و فعالیت آنها، در چارچوب نهادهای پژوهشی مورد بررسی و نقد و نظر قرار دهیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، با تأکید دوباره بر مرور پیشینه و کارنامه پژوهشی علوم اجتماعی در ایران به عنوان اصلی‌ترین هدف کنفرانس ملی "پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران" تصریح کرد: طی این گردهمایی ملی، صاحب‌نظران و محققان همچنین به مرور فرصتها و تهدیدها و نیز تأثیرگذاریها و تأثیرپذیریهای فعالیت علوم اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران، در رابطه با جریانات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در طول چندین دهه فعالیت نهادهای آموزشی و پژوهشی ایران خواهند پرداخت.

دبیر علمی کنفرانس ملی "پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران" در خصوص همکاری دیگر نهادهای علمی در برگزاری این کنفرانس گفت: یکی از مهمترین نقاط قوت این کنفرانس این است که انجمن جامعه‌شناسی ایران در برگزاری آن با تعداد قابل توجهی از نهادهای علمی و پژوهشی صاحب‌نام همکاری کرده است که این همکاری علمی نشان دهنده عرصه فراخ فعالیتهای کنونی و پیشینه وزین فعالیتهای پژوهشی اجتماعی و فرهنگی در کشور است.

وی خاطرنشان کرد: در جریان برگزاری این کنفرانس، میزگردهایی به معرفی سابقه و دستاوردهای پژوهشی نهادهای پرسابقه کشور مانند مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، مؤسسه تحقیقات تعاون و همچنین سایر انجمنهای علمی نظیر انجمن جمعیت‌شناسی ایران، انجمن انسان‌شناسی، انجمن ارتباطات و مطالعات فرهنگی، و نیز برخی پژوهشگاهها نظیر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و خانواده، مرکز مطالعات و تحقیقات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه، کمیسیون ملی یونسکو و دفتر منطقه‌ای یونسکو اختصاص یافته است.

احمدنیا ادامه داد: گروههای علمی تخصصی انجمن جامعه‌شناسی ایران نیز در این کنفرانس، سخنرانیها و میزدگردهایی را برگزار خواهند کرد که در روزهای برگزاری کنفرانس (پنجم و ششم دی ماه 1389) در سالن ابن‌خلدون دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و سالن کنفرانس انجمن جامعه‌شناسی ایران برپا خواهند شد.

وی با اشاره به برگزاری همزمان نمایشگاههایی از دستاوردها و آثار منتشر شده از سوی نهادهای گوناگون پژوهشی علوم اجتماعی یادآور شد: سایت و خبرنامه انجمن جامعه‌شناسی ایران نیز به ارائه یادداشتهایی از صاحب‌نظران حوزه مطالعات اجتماعی و فرهنگی در باب پژوهش و مسائل علوم اجتماعی در ایران، مرتبط با موضوعات و محورهای اعلام شده می‌پردازند که این امر می‌تواند تکمیل کننده نقطه نظرات و سخنرانیهای مطروحه در کنفرانس باشد.

دبیر علمی کنفرانس ملی "پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران" در پایان گفت: انجمن جامعه‌شناسی ایران، به مناسبت برگزاری این کنفرانس علمی، اقدام به تهیه کلیپی برای معرفی سابقه فعالیت علوم اجتماعی در ایران، با نگاهی به مهمترین دستاوردها، آثار، نهادهای آموزشی و پژوهشی، اساتید پیش کسوت و شخصیتهای تأثیرگذار و نیز سابقه فعالیت خود انجمن جامعه‌شناسی ایران کرده است که در جریان کنفرانس به نمایش درخواهد آمد.

گفتنی است کنفرانس ملی "پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران" با هدف تقویت دانش لازم در مورد الزامات ارتقاء کمی و کیفی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در ایران، در روزهای یکشنبه و دوشنبه، پنجم و ششم دی ماه 1389، دردانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.