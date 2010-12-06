نمایشگاه گروهی در نگارخانه "شیرین"

به گزارش خبرگزاری مهر، نگارخانه "شیرین" به مناسبت پنجمین سالگرد تاسیسش از 25 نگارخانه تهران دعوت کرده است تا آثار آنها را جمعه نوزدهم آذر در یک نمایشگاه گروهی نمایش دهد.

بر این اساس نگارخانه‌ "اثر" با بابک روشنی نژاد، "آران" با بهداد لاهوتی، "آریا" با فرح ابوالقاسم، "اعتماد" با رضا درخشانی، "الهه" با یعقوب عمامه‌پیچ، "آن" با امید حلاج، "حنا" با کیوان خسروانی، "خاک" با علی نصیر، "دامون‌فر" با نفیسه عمران، "دی" با داریوش قره‌زاد، "راه ابریشم" با پویا رضی، "ساربان" با هنگامه صدری، "سیحون" با احمد نصراللهی، "سین" با حسین ماهر، "طراحان آزاد" با معصومه بختیاری، "فروهر" با پرویز کلانتری، "گلستان" با ابواقاسم سعیدی، "ماه" با حسین علی عسگری، "ماه مهر" با نیکی نجومی، "محسن" با سمیرا اسکندرفر، "مهروا" با رضا هدایت، "نار" با مریم جواهری، "هفت ثمر" با لیلا ثمری، "هما" با حسین سلطانی و "والی" با نیما هاشمیان در این نمایشگاه حضور دارند.

نگارخانه "شیرین" به عنوان میزبان این نمایشگاه جمعی با چهار هنرمند حضور دارد. نگارخانه "شیرین" در زمینه نقاشی با هما بذرافشان در زمینه مجسمه با یاسمین سینایی و لیلا خرازی و در زمینه عکس با کامران عدل در این رویداد شرکت می‌کند.

نمایشگاه همکاری گروهی به مناسبت پنجمین سالگرد تاسیس نگارخانه "شیرین" عصر جمعه نوزدهم آذرماه با برپایی مراسم افتتاحیه آغاز به کار می‌کند و تا چهارشنبه اول دی دایر است. علاقمندان می‌توانند هر روز از ساعت 11 صبح تا 20 دیدن کنند. نگارخانه "شیرین" در فرمانیه، بلوار اندرزگو، کوچه سلیمی شمالی، پلاک 22، باغ انجمن خوشنویسان ایران واقع است.

موزه هنرهای معاصر اصفهان

موزه هنرهای معاصر اصفهان میزبان نمایشگاه "خلوت پوسترهای عاشورایی" است. این نمایشگاه با هدف بررسی نشانه‌های عاشورایی در آثار طراحان گرافیک معاصر ایران برگزار می‌شود. در این نمایشگاه 70 اثر از طراحان گرافیکی چون استاد ابراهیم حقیقی، مصطفی اسدالهی، مسعود سپهر، رضا عابدینی، مسعود نجابتی، علی وزیریان، سید حسن موسی‌زاده، مهدی سعیدی، آرش تنهایی، مجید کاشانی، اونیش امین الهی و.. است.

نمایشگاه "خلـوت پوسـتر" ساعت 15 شانزدهم آذرماه با سخنرانی احمدرضا میرمقتدایی و محمد اردلانی در محل این موزه افتتاح می‌شود و تا 10 دی ماه ادامه دارد. همزمان با این نمایشگاه کارگاه دو روزه طراحی پوستر با حضور محمد اردلانی 17 و 18 آذر برگزار می‌شود.