به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالقاسم لطفی با اشاره به مشارکت وزارتخانه های نفت و نیرو برای تدوین و طراحی بر چسب انرژی ساختمانها، گفت: هم اکنون پیش نویس برچسب انرژی برای ساختمان های مسکونی کوچک، مسکونی بزرگ و ساختمانهای اداری طراحی و تدوین شده است.

مدیر بهینه سازی انرژی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با تاکید بر اینکه هم اکنون مراحل تکمیلی تصویب طرح برچسب انرژی ساختمان در سالجاری به پایان می رسد، تصریح کرد: پروژه طراحی و تدوین برچسب دهی انرژی به ساختمان های ایرانی از سه سال گذشته کلید خورده است.

وی با اعلام اینکه در ابتدا روش برچسب دهی انرژی و رابطه برچسب با قوانین انرژی در کشورهای پیشرفته مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت، اظهار داشت: سپس با انجام مطالعات میدانی پروژه به مرحله اجرا رسید.

این مقام مسئول در خصوص نحوه تعیین برچسب انرژی برای هر ساختمان، خاطر نشان کرد: برای تعیین حدود مصرف انرژی در رده های مختلف برچسب، ساختمان هایی با مشخصات معماری و تاسیساتی مختلف و شرایط کاربری متفاوت به عنوان ساختمان های نمونه برای شبیه سازی انتخاب و با انجام محاسبات و ممیزی انرژی میزان مصرف انرژی هریک دراقلیم های متفاوت تعیین شده است.

به گفته لطفی در هر مورد میزان پایین رده انرژی معادل الزامات مبحث 19 مقررات ملی ساختمان قرار داده شده و با تعریف ساختمان مرجع به عنوان ساختمان بهینه حد بالایی نیز مشخص و به این ترتیب با مشخص شدن حد بالا و پایین و تعیین مشخصات لازم برای یک ساختمان برای قرار گرفتن در رده های میانی، میزان مصرف انرژی ساختمان در هر رده نیز تعیین می شود.

وی افزود: برچسب انرژی ساختمان علاوه بر تعیین رده مصرف انرژی ساختمان راهکارهای صرفه جویی را تعیین می کند که اجرای آن طبق اولویت بندی سبب ارتقای رده مصرف انرژی ساختمان می شود.

مدیر بهینه سازی انرژی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با بیان اینکه در برچسب انرژی رده‌های انرژی مصرفی ساختمان از A تا G درجه بندی شده است، یاداور شد: به طوری که رده A نشان دهنده بیشترین بازدهی و رده G نشان دهنده کمترین بازدهی انرژی ساختمان است.

لطفی تاکید کرد: در ایران تنها قانون مرتبط با مصرف انرژی در ساختمان، مبحث 19 مقررات ملی ساختمان است توسعه برچسب های انرژی علاوه بر تاثیر مستقیم در کاهش مصرف انرژی ساختمان به ساکنان این امکان را می دهد که بر اساس رتبه انرژی، ساختمانی را جهت سکونت انتخاب کنند.

این مقام مسئول با تاکید بر این موضوع که با اجرای این طرح هزینه بهره برداری کمتری از لحاظ مصرف انرژی داشته باشد، خاطر نشان کرد: سازندگان هم به ساخت ساختمان های با کیفیت تر ترغیب می شوند و دولت نیز می تواند روشهای حمایتی خود را به سمت ساختمان هایی با رده های بالای انرژی سوق دهد.