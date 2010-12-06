به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه "من سیال می‌شوم" که 21 آبان در نگارخانه ساربان آغاز به کار کرده بود، پس از 13 روز تمدید در حالی به کار خود پایان داد که همه ده تابلوی هنگامه صدری به مبلغ پنجاه و سه میلیون تومان به فروش رفت.

در مراسم اختتامیه این نمایشگاه نشست تخصصی برای شناخت و بررسی آثار هنگامه صدری با حضور حسین اردلان، سجاد باغبان و خود نقاش در نگارخانه ساربان برپا شد. در این نشست حسین اردلان، کارشناس نگارگری پس از مروری کوتاه روی آثار صدری گفت: عقبه نگارگری هنرمند در این آثار نمایان است. هنرمندی که پس از طی مسیر نگارگری امروز به یک فضای معترض رسیده است.

وی افزود: صدری در آثارش سلیقه مخاطب عام امروز را به سخره گرفته است. او از سر رضایت مولفه‌های نگارگری را در کنار پرتره مدل‌های غربی نگذاشته است. عمد و نقدی که وی نسبت به مخاطب عام دارد در آثارش هویدا است. این آثار به دلیل وجه اعتراض گونه شان گذرا هستند و یک پروسه بلند مدت در کارهای صدری نخواهند بود.

در ادامه صدری گفت: خوشحالم بعد از 20 سال از فضای نگارگری خارج شدم که این خود شجاعت و جسارتی بزرگ است. در این آثار من به چالشی بزرگ دست یافتم و فهمیدم نگارگری به آخر خط رسیده و توان بیان دغدغه‌های جامعه امروز را ندارد. من در آثارم وضعیتی از جامعه را بیان و رواج سطحی‌نگری در اجتماع را مطرح کردم.

آثار هنگامه صدری با عنوان "من سیال می‌شوم" از تاریخ 21 آبان در نگارخانه ساربان شروع به کار کرد و یکشنبه 14 آذرماه با فروش تمام آثار به کار خود پایان داد.