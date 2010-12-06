جلیل دارا در گقتگو با خبرنگار مهر گفت: جنبش دانشجویی بویژه پس از انقلاب اسلامی جنبش و تفکری مستقل است چون دانشگاه فضایی برای حرکت منتقدانه دانشجویان چه موافق و چه مخالف دولت حاکم است و روند جنبش دانشجویی روند استقلال طلبانه ای است.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم افزود: منظور از اینکه جنبش دانشجویی باید مستقل باشد یعنی دنباله رو احزاب نباشد چرا که هر کدام از احزاب ممکن است تعلق خاطر یا مخالفتی با دولت داشته باشند. در حالی که جنبش دانشجویی باید حرکتی مستقل، خودجوش و عدالت خواه داشته باشد و با نقدهای سازنده و بصیرت افزایی که صورت می دهد این مسیر را دنبال کند.

دارا اضافه کرد: انتظاری که از دانشجویان فعالی سیاسی می رود این است که دانشجویانی آگاه، مطلع و با بصیرت باشند و نقدهای درون حاکمیتی را در پیش گیرد. اگر جنبش دانشجویی بخواهد روبروی حاکمیت بایستد و بخواهد خارج از چارچوبهای نظام حرکتی انجام دهد خود دانشگاه اجازه این کار را نمی دهد.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم با بیان اینکه انقلاب اسلامی در پی تقویت جنبش دانشجویی بوده است افزود: هدف انقلاب اسلامی از تقویت جنبش دانشجویی این بوده که این جنبش، تریبون جناح حاکم نباشد لذا در صورتی که جنبش دانشجویی درون نظام و به صورت مستقل حرکت کند جنبشی پذیرفته شده است و نظام نیز از آن حمایت می کند.