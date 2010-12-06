بیماران ریوی در هوای آلوده مقدار داروهایشان را افزایش دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مصطفی قانعی با عنوان این مطلب که در هوای آلوده هرچه کمتر نفس بکشیم بهتر است، گفت: استفاده از آسانسور، سکوت موقع راه رفتن و ترک ورزش به این امر مهم کمک می‌کند.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت افزود: مسیر بینی تا حلق 90 درصد آلودگیهای هوا را هنگام تنفس فیلتر می‌کند بنابراین تنفس از راه بینی در هوای آلوده بسیار بهتر از تنفس دهانی است.

قانعی ادامه داد: افرادی که مبتلا به آسم هستند حتی‌الامکان از منزل خارج نشوند ولی در صورتی که مجبور به حضور در محیط خارج از منزل شدند حتما اسپری آبی رنگی (افشانه تنفسی) که برای موارد اضطراری به همراه خود می‌برند را در دسترس داشته باشند تا هنگام تنگی نفس از آن استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: بیماران ریوی در این روزها دوز داروهایشان را افزایش داده و قرصهای مخصوص خود را با مشورت پزشک بیشتر مصرف کنند.