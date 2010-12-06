به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام عباس اسکندری صبح دوشنبه در گردهمایی مبلغات و مسئولان هیئتهای مذهبی بانوان استان قم که در سازمان تبلیغات اسلامی این استان برگزار شد، اظهار داشت: بیتفاوتی در برابر منکرات بدعتی است که دشمنان از قرنها پیش در ما به وجود آوردند.
وی اضافه کرد: اگر قرار باشد دین محفوظ بماند، همگان در برابر نهی از منکر مسئول هستند چراکه بیتفاوتی در برابر منکرات با روح دین سازگار نیست.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم تصریح کرد: کسانی که معتقدند خانمهای بدون چادر همانند زنان چادری میتوانند در جامعه حاضر شوند دچار اشتباه هستند، چراکه انسانها در قبال انجام کارهای هنجار آزاد هستند.
رویکرد دشمن تغییر کرده است
اسکندری با اشاره به رویکرد جدید دشمن برای تضعیف نظام جمهوری اسلامی بیان کرد: دشمنان متوجه شدند که با هجمه نظامی نمیتوانند جمهوری اسلامی را از پای در آورند و محاصره اقتصادی نیز منجر به مقاومت هر چه بهتر مردم ما شده است، از این رو عوامل و عناصر داخلیاشان را بسیج کردند و شبکههای ماهوارهای را به کار گرفتند تا مردم را از انقلاب و نظام اسلامی منحرف کنند.
وی اضافه کرد: اینجاست که نقش و رسالت مبلغان و مبلغات و همه کسانی که در جامعه تاثیرگذار هستند سنگینتر میشود.
مبلغان باید مردم را با عمق دین آشنا کنند
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم با اشاره به برخی ظرافتهای کاری مبلغان در تبلیغ دین گفت: مبلغان باید مردم را با عمق دین آشنا کنند نه با پوسته دین؛ به همین جهت باید از کارهای ظاهرفریب پرهیز کنند و به عمق مباحث دینی بپردازند.
اسکندری اضافه کرد: باید به مردم آگاهی دهیم که دین اصلی دین خداست و خداوند این دین را برای سعادت بشر آورده است.
وی با تاکید بر لزوم تبیین جایگاه انبیای الهی و بزرگان دین در جامعه اظهار داشت: مبلغان باید توجه داشته باشند که مسائل مربوط به تبیین دین و نقش انبیای الهی در سعادت بشر باید با مطالعه عمیق و برهان و استدلال برای مردم تبیین شود.
معاون فرهنگی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر خطاب به مبلغان و مبلغات گفت: مبانی معرفتی دین را برای مردم تبیین کنید تا مردم طعم شیرین دین داری و دین باوری را بچشند و اگر این طور شد هیچ چیزی نمیتواند آنها را از دین جدا کند.
اسکندری بازگویی احکام شرعی و تشویق مردم به برپایی نماز را از دیگر وظایف مبلغان برشمرد و اظهار داشت: نماز حیات بخش است و مطمئن باشید که اگر نماز در هر خانه و خانوادهای برقرار باشد آن خانواده از آسیبهای اجتماعی مصون خواهد ماند.
باید از بیان مباحث بی اساس پرهیز کرد
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم خاطرنشان کرد: مبلغان باید به جد از مباحث و مسائل من در آوردی که هیچ ارتباطی با دین ندارد پرهیز کنند.
وی گفت: هیئتهای مذهبی حق ندارند هر کاری که دلشان میخواهد را انجام دهند و باید برای انجام فعالیتها و هیئتداری بر طبق نظرات کارشناسان و عالمان دینی عمل کنند.
خرافات مهمترین چالش عزاداریهاست
اسکندری در بخش دیگری از سخنان خود بدعتها را یکی از چالشهای مهم عزاداری عنوان کرد و یادآور شد: بدعت ها و خرافات میتواند پایه دین را بپوساند و دین را از بین ببرد و دشمنان به جد دنبال این قبیل کارها هستند.
وی ادامه داد: دشمنان وقتی دیدند که نمی شود با عزاداری اباعبدالله الحسین(ع) مقابله کنند به سمت خرافات و بدعتها و انحرافات در دین رفتند، از این رو روضههایی که خوانده میشود باید مستند باشد و همچنین نوحههایی که قرائت میشود باید عزتمندانه باشد.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم خاطرنشان کرد: باید روح ایستادگی، آزادی، حریت، مقاومت در برابر ظالمان و... را برای مردم ترویج کرد تا مستکبران نتوانند به آرمانهای امام و رهبری و نظام اسلامی طمع کنند.
مردم را به سمت ولایتمداری سوق دهید
وی خطاب به مبلغان گفت: باید مردم را به سمت ولایتمداری و ولایت فقیه سوق دهید و تشویق کنید.
اسکندری با بیان اینکه سخنرانیهای مبلغان باید جامع باشد، اظهار داشت: در سخنرانیها باید علاوه بر تشریح ابعاد و فلسفه قیام عاشورا به مسائل روز و اوضاع و احوال کشور و جهان اشاره شود.
وی اضافه کرد: باید روح نشاط و شجاعت و شهامت و ایستادگی را در مردم زنده کنیم تا انقلاب اسلامی به دست صاحب اصلیاش سپرده شود.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم گفت: بیتفاوتی در برابر آنچه که به عنوان منکرات در جامعه انجام میشود با روح دین مبین اسلام سازگار نیست.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام عباس اسکندری صبح دوشنبه در گردهمایی مبلغات و مسئولان هیئتهای مذهبی بانوان استان قم که در سازمان تبلیغات اسلامی این استان برگزار شد، اظهار داشت: بیتفاوتی در برابر منکرات بدعتی است که دشمنان از قرنها پیش در ما به وجود آوردند.
نظر شما