به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت⁯الاسلام عباس اسکندری صبح دوشنبه در گردهمایی مبلغات و مسئولان هیئت⁯های مذهبی بانوان استان قم که در سازمان تبلیغات اسلامی این استان برگزار شد، اظهار داشت: بی⁯تفاوتی در برابر منکرات بدعتی است که دشمنان از قرنها پیش در ما به وجود آوردند.



وی اضافه کرد: اگر قرار باشد دین محفوظ بماند، همگان در برابر نهی از منکر مسئول هستند چراکه بی⁯تفاوتی در برابر منکرات با روح دین سازگار نیست.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم تصریح کرد: کسانی که معتقدند خانم⁯های بدون چادر همانند زنان چادری می⁯توانند در جامعه حاضر شوند دچار اشتباه هستند، چراکه انسان⁯ها در قبال انجام کارهای هنجار آزاد هستند.



رویکرد دشمن تغییر کرده است



اسکندری با اشاره به رویکرد جدید دشمن برای تضعیف نظام جمهوری اسلامی بیان کرد: دشمنان متوجه شدند که با هجمه نظامی نمی⁯توانند جمهوری اسلامی را از پای در آورند و محاصره اقتصادی نیز منجر به مقاومت هر چه بهتر مردم ما شده است، از این رو عوامل و عناصر داخلی⁯اشان را بسیج کردند و شبکه⁯های ماهواره⁯ای را به کار گرفتند تا مردم را از انقلاب و نظام اسلامی منحرف کنند.



وی اضافه کرد: اینجاست که نقش و رسالت مبلغان و مبلغات و همه کسانی که در جامعه تاثیرگذار هستند سنگین⁯تر می⁯شود.

مبلغان باید مردم را با عمق دین آشنا کنند



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم با اشاره به برخی ظرافت⁯های کاری مبلغان در تبلیغ دین گفت: مبلغان باید مردم را با عمق دین آشنا کنند نه با پوسته دین؛ به همین جهت باید از کارهای ظاهرفریب پرهیز کنند و به عمق مباحث دینی بپردازند.



اسکندری اضافه کرد: باید به مردم آگاهی دهیم که دین اصلی دین خداست و خداوند این دین را برای سعادت بشر آورده است.

وی با تاکید بر لزوم تبیین جایگاه انبیای الهی و بزرگان دین در جامعه اظهار داشت: مبلغان باید توجه داشته باشند که مسائل مربوط به تبیین دین و نقش انبیای الهی در سعادت بشر باید با مطالعه عمیق و برهان و استدلال برای مردم تبیین شود.



معاون فرهنگی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر خطاب به مبلغان و مبلغات گفت: مبانی معرفتی دین را برای مردم تبیین کنید تا مردم طعم شیرین دین داری و دین باوری را بچشند و اگر این طور شد هیچ چیزی نمی⁯تواند آنها را از دین جدا کند.



اسکندری بازگویی احکام شرعی و تشویق مردم به برپایی نماز را از دیگر وظایف مبلغان برشمرد و اظهار داشت: نماز حیات بخش است و مطمئن باشید که اگر نماز در هر خانه و خانواده⁯ای برقرار باشد آن خانواده از آسیب⁯⁯های اجتماعی مصون خواهد ماند.



باید از بیان مباحث بی اساس پرهیز کرد



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم خاطرنشان کرد: مبلغان باید به جد از مباحث و مسائل من در آوردی که هیچ ارتباطی با دین ندارد پرهیز کنند.



وی گفت: هیئت⁯های مذهبی حق ندارند هر کاری که دلشان می⁯خواهد را انجام دهند و باید برای انجام فعالیت⁯ها و هیئت⁯داری بر طبق نظرات کارشناسان و عالمان دینی عمل کنند.



خرافات مهم⁯ترین چالش عزاداری⁯هاست



اسکندری در بخش دیگری از سخنان خود بدعت⁯ها را یکی از چالش⁯های مهم عزاداری عنوان کرد و یادآور شد: بدعت ها و خرافات می⁯تواند پایه دین را بپوساند و دین را از بین ببرد و دشمنان به جد دنبال این قبیل کارها هستند.



وی ادامه داد: دشمنان وقتی دیدند که نمی شود با عزاداری اباعبدالله الحسین(ع) مقابله کنند به سمت خرافات و بدعت⁯ها و انحرافات در دین رفتند، از این رو روضه⁯هایی که خوانده می⁯شود باید مستند باشد و همچنین نوحه⁯هایی که قرائت می⁯شود باید عزتمندانه باشد.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم خاطرنشان کرد: باید روح ایستادگی، آزادی، حریت، مقاومت در برابر ظالمان و... را برای مردم ترویج کرد تا مستکبران نتوانند به آرمان⁯های امام و رهبری و نظام اسلامی طمع کنند.



مردم را به سمت ولایتمداری سوق دهید



وی خطاب به مبلغان گفت: باید مردم را به سمت ولایتمداری و ولایت فقیه سوق دهید و تشویق کنید.



اسکندری با بیان اینکه سخنرانی⁯های مبلغان باید جامع باشد، اظهار داشت: در سخنرانی⁯ها باید علاوه بر تشریح ابعاد و فلسفه قیام عاشورا به مسائل روز و اوضاع و احوال کشور و جهان اشاره شود.



وی اضافه کرد: باید روح نشاط و شجاعت و شهامت و ایستادگی را در مردم زنده کنیم تا انقلاب اسلامی به دست صاحب اصلی⁯اش سپرده شود.