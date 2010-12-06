تداوم ساخت و ساز غیرقانونی ادارات در گرگان

عبدالرضا چراغعلی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: مطابق قوانین و مقررات موجود کشور تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند قبل از آغاز هر گونه عملیات عمرانی از شهرداری ها مجوز و پروانه ساختمانی اخذ کنند.
وی اظهار داشت: باید در هنگام ساخت و ساز نیز تمام ضوابط و مقرارت شهرسازی و طرحهای تفصیلی را رعایت کنند، زیرا که عدم رعایت کاربری های مصوب در طرحهای مصوب خسارات جبران ناپذیری را به توسعه شهر و تمامی شهروند تحمیل خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: اما در مرکز استان گلستان شاهدیم که سیل برنامه ریزی شده مهاجرت به گرگان و هجوم به اراضی حاشیه ای این شهر تاریخی و انجام ساخت و سازهای غیر قانونی، قدرت برنامه ریزی شهری را از مدیران شهری سلب و اداره شهر گرگان را با چالشهای جدی روبرو کرده است.
چراغعلی بیان داشت: بسیاری از کارشناسان امر وضعیت آشفته ترافیک شهری، وجود بعضی ناامنیها، آمار نگران کننده بیکاری، تغییر غیر مجاز کاربری اراضی کشاورزی و تبدیل جنگلها و منابع طبیعی به املاک خصوصی، بزهکاری و اعتیاد را از نشانه های اصلی این نابهنجاری شهری می دانند.
عضو شورای شهر گرگان افزود: متاسفانه موضوع ساخت و ساز غیر قانونی در گرگان به اشخاص حقیقی و شهروندان عادی تنها ختم نمی شود و شاهدیم که در طی سالهای اخیر میل و اشتیاق برخی از مدیران به پایبند نبودن به قوانین شهرداری افزایش یافته است.
وی گفت: در کمال شگفتی امروز برخی از ادارات و سازمانها و پادگانهای نظامی و نهادها از شرایط موجود استفاده کرده و با نادیده گرفتن قانون، دهها هزار متر مربع ساخت و ساز غیر مجاز در عرصه های اداری خود شکل داده اند.
این عضو نظام مهندسی ساختمان گلستان گفت: با این اقدامات، مدیران ادارات یاد شده علاوه بر اینکه حقوق عمومی شهروندان گرگانی را نادیده گرفتند، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به توسعه برنامه ریزی شده گرگان وارد کردند.
نظر شما