تداوم ساخت و ساز غیرقانونی ادارات در گرگان

عبدالرضا چراغعلی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: مطابق قوانین و مقررات موجود کشور تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند قبل از آغاز هر گونه عملیات عمرانی از شهرداری ها مجوز و پروانه ساختمانی اخذ کنند.

وی اظهار داشت: باید در هنگام ساخت و ساز نیز تمام ضوابط و مقرارت شهرسازی و طرحهای تفصیلی را رعایت کنند، زیرا که عدم رعایت کاربری های مصوب در طرحهای مصوب خسارات جبران ناپذیری را به توسعه شهر و تمامی شهروند تحمیل خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: اما در مرکز استان گلستان شاهدیم که سیل برنامه ریزی شده مهاجرت به گرگان و هجوم به اراضی حاشیه ای این شهر تاریخی و انجام ساخت و سازهای غیر قانونی، قدرت برنامه ریزی شهری را از مدیران شهری سلب و اداره شهر گرگان را با چالشهای جدی روبرو کرده است.

چراغعلی بیان داشت: بسیاری از کارشناسان امر وضعیت آشفته ترافیک شهری، وجود بعضی ناامنیها، آمار نگران کننده بیکاری، تغییر غیر مجاز کاربری اراضی کشاورزی و تبدیل جنگلها و منابع طبیعی به املاک خصوصی، بزهکاری و اعتیاد را از نشانه های اصلی این نابهنجاری شهری می دانند.

عضو شورای شهر گرگان افزود: متاسفانه موضوع ساخت و ساز غیر قانونی در گرگان به اشخاص حقیقی و شهروندان عادی تنها ختم نمی شود و شاهدیم که در طی سالهای اخیر میل و اشتیاق برخی از مدیران به پایبند نبودن به قوانین شهرداری افزایش یافته است.

وی گفت: در کمال شگفتی امروز برخی از ادارات و سازمانها و پادگانهای نظامی و نهادها از شرایط موجود استفاده کرده و با نادیده گرفتن قانون، دهها هزار متر مربع ساخت و ساز غیر مجاز در عرصه های اداری خود شکل داده اند.

این عضو نظام مهندسی ساختمان گلستان گفت: با این اقدامات، مدیران ادارات یاد شده علاوه بر اینکه حقوق عمومی شهروندان گرگانی را نادیده گرفتند، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به توسعه برنامه ریزی شده گرگان وارد کردند.