تنفس آلاینده های مرگبار در هوای تهران/ 600 میلیون دلار خسارت سالیانه

به گزارش خبرنگار مهر، تعطیلی شهر تهران به عنوان مهمترین اقدام کلیدی مسئولان نیز نتوانسته از آلودگی هوا بکاهد. به طوری که ایستگاههای سنجش آلودگی هوا نشان می دهد که همچنان در وضعیت "هشدار" و بعضا "اضطرار" در بعضی از نقاط پایتخت به سر می بریم که استنشاق هوا در این نقاط به مراتب خطرناکتر از تنفس در سایر مناطق تهران است.

در دو هفته گذشته شهر تهران برای چند روز تعطیل شد تا شاید از حجم آلودگی هوا کاسته شود اما تعطیلی هم نتوانست تاثیر زیادی بر روند کاهش آلودگی هوا بگذارد. به طوری که وضعیت آلاینده ها در هوای شهر تهران همچنان در شرایط هشدار قرار دارد.

در این بین کارشناسان حوزه سلامت و متخصصین قلب و عروق و ریه بیش از پیش بر خودداری شهروندان نسبت به ترددهای غیر ضرور در سطح شهر هشدار داده اند و از افراد بیمار، سالمند و کودکان و نوجوانان درخواست کرده اند تا حد ممکن در منزل بمانند. زیرا تنفس هوای آلوده می تواند منجر به تشدید بیماریهای قلبی و عروقی و تنفسی شود.

بررسیها نشان می دهد که مهمترین آلاینده‌ های هوا منواکسیدکربن، دی‌اکسید نیتروژن، گوگرد و ازن هستند که به ترتیب موجب سردرد و کم حواسی و ضعف و سستی، تحریک ریه و سرفه، سرفه همراه با خلط و درد قفسه سینه در افراد می‌شود.

دکتر مصطفی قانعی ، فوق تخصص ریه در این ارتباط اظهار داشت: منواکسید کربن آلاینده ای است که نه رنگ دارد نه بو و نه مزه.

وی با اعلام این مطلب که منواکسیدکربن با شدت بالاتری نسبت به اکسیژن به گلبول قرمز خون اتصال یافته و موجب سردرد و بی‌حالی و کم هوشی افراد می‌شود، افزود: در چنین محیطی هرکس این علائم را در خود دید بلافاصله باید آن محیط را ترک کند.

گازهای ناشی از سوخت گوگرد با هیدروژن خون ترکیب شده و موجب تولید خلط در افراد می‌شود. در این بین "ازن" از سایر آلاینده ها خطرناکتر است زیرا از آلاینده‌های بسیار ریز بوده و با عبور از تمام فیلترهای دهان، حلق، شش و ریه‌ها موجب کم شدن برگشت ناپذیر حجم ریه‌ها شده و درد قفسه سینه را در پی دارد.

این در حالی است که گزارشهای وزارت بهداشت نشان می دهد که در این روزها مراجعه بیماران قلبی به مراکز بیمارستانی تهران 30 درصد افزایش یافته است.

دکتر حسن آقاجانی، متخصص قلب و عروق، تصلب شراین را مهمترین تاثیر آلودگی هوا بر قلب و عروق دانست و اظهار داشت: در شهرهای آلوده تمامی فاکتورهای کشنده و خطرناک قلبی اعم از سکته ‌ها، آریتمیهای قلبی، نارسایی قلبی و علایم بالینی این نارساییها تا سطح معنی‌داری افزایش می‌یابد.

بر اساس اعلام بانک جهانی، میزان خسارات سالانه ذرات معلق در هوای تهران به طور متوسط برابر 600 میلیون دلار و در 7 شهر بزرگ کشور برابر 5/1 میلیارد دلار است که این رقم برابر با 26/1 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور است.

هزینه های آلودگی هوا در سال 1384 در تهران برای اقامت در بیمارستان 10 میلیارد ریال، ویزیت پزشک 92 میلیارد ریال، مراجعه به اورژانس 130 میلیارد ریال و خسارات روزهای کاری از دست رفته با احتساب کار خانگی، یک هزار و 540 میلیارد ریال بوده است. قطعا با توجه به نرخ تورم و بالا رفتن هزینه ها، میزان خسارات ناشی از آلودگی هوا در سال جاری چند برابر افزایش یافته است.

آنچه مسلم است، تاثیرات مخرب آلودگی هوا بر سلامت افراد در گذر زمان و به تدریج نمایان خواهد شد. زیرا تنفس در هوای آلوده و استنشاق انواع گازهای سمی و خطرناک علاوه بر اینکه موجب افزایش میزان مرگ و میر بیماران قلبی و عروقی و تنفسی می شود، باعث بروز و تشدید این قبیل بیماریها در نسلهای بعدی خواهد شد که خسارات آن به هیچ عنوان قابل تخمین نیست.