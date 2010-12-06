سرانه مصرف نان در مازندران کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مسیح رجبی صبح دوشنبه در نشست با اعضای هیئت اتاق بازرگانی مازندران در ساری اظهار داشت: مازندران با سه میلیون نفر جمعیت، چهار درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهد.

وی خاطرنشان کرد: از مجموع 63 هزار نانوایی در کل کشور، چهار هزار واحد در مازندران مسئولیت تهیه و توزیع نان را بر عهده دارند.

وی با بیان اینکه شش درصد نانوایی های کشور در مازندران وجود دارد، افزود: در مازندران برای هر 750 نفر یک نانوایی وجود دارد.

رجبی به کاهش میزان سرانه نان در استان اشاره کرد و بیان داشت: در سال 88 سرانه مصرف آرد برای هر نفر 10 کیلو بود که در شش ماه اول با توجه به وجود مسافر در استان به 9.4 درصد کاهش یافت.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه دو کشور با بیان اینکه بیشترین مصرف نان در مازندران از نوع بربری است، افزود: نوع نان در کاهش ضایعات تاثیر بسزایی دارد و باید سمت سوی ذائقه مردم به سمت سنگک و لواش تغییر کند.

وی با اشاره به وجود 18 کارخانه تولید آرد در مازندران بیان داشت: میزان مصرفی آرد در مازندران 550 هزار تن است که 430 هزار تن در استان تولید می شود.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه دو کشور، مهم ترین دغدغه شرکت غله را نگهداری آرد در انبارهای مکانیزه عنوان کرد و بیان داشت: نگهداری آرد در انبارهای نامناسب منجر به کاهش کیفیت نان می شود.

رجبی با بیان اینکه ظرفیت سیلوهای مازندران از 30 سال پیش تاکنون تغییر نکرد بیان داشت: تنها سیلوی آرد مازندران در نکاء با ظرفیت 103هزارتن که جوابگوی نیازهای استان نیست.

رجبی خواستار اعطای تسهیلات به بخش خصوصی و ایجاد سیلوهای مناسب نگهداری گندم در سطح استان شد.