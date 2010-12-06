به گزارش خبرنگار مهر در قم‌‌، محمد ابراهیم فقیه‌زاده صبح دوشنبه ضمن بازدید از شهرداری جمکران و گفتگو با شهردار این منطقه و معاونین وی با اشاره به توانمندی‌های جهاد دانشگاهی از آمادگی جهت انجام مطالعات معماری و شهرسازی در این منطقه خبر داد و گفت: جهاد دانشگاهی برای انجام مطالعات کاربردی در خصوص طرحهای توسعه‌ای شهرداری در منطقه جمکران آمادگی کامل دارد.



وی با اشاره به سفر مقام معظم رهبری و اختصاص بودجه مناسب برای توسعه عمرانی در استان قم، نقش فرهنگ و پیوست‌های فرهنگی طرح‌های عمرانی را بسیار مهم و مؤثر برشمرد و گفت: جهاد دانشگاهی قم، برای تشکیل کارگروه ویژه با حضور متخصصان و کارشناسان معماری، شهرسازی و فرهنگی این نهاد دانشگاهی جهت توسعه طرح‌های عمرانی در منطقه جمکران آمادگی لازم را دارد.



رئیس جهاد دانشگاهی قم افزود: با توجه به تأکیدهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در سفر اخیر ایشان به استان مقدس قم تمامی مسئولان و دست اندرکاران اجرایی دستگاه‌ها و سازمان‌ها باید ضمن شناخت توانایی‌های خود در استان از امکانات و نیروهای انسانی متخصص و متعهد استان برای پیشبرد طرح‌ها بهره‌گیری کنند.



فقیه‌زاده آمادگی جهاد دانشگاهی واحد استان قم را برای برگزاری همایشها و سمینارهای علمی جهت توسعه طرحهای عمرانی و فرهنگی منطقه جمکران اعلام کرد.



در ادامه اکبر قلیچ، شهردار جمکران خواستار تعامل بیشتر با جهاد دانشگاهی و نهادهای علمی برای توسعه همه جانبه منطقه جمکران شد.