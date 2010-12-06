ادامه همکاری پیروانی با تیم فوتبال امید/ رفع مشکلات امیدها در راه المپیک لندن

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که با حضور علی کفاشیان، مهدی تاج، فریدون معینی، غلامحسین پیروانی، امیر قلعه نویی ، منصور ابراهیم زاده، علی دوستی، افشین قطبی، محمد محمدی ، بیژن طاهری، هومن افاضلی، حسینی و ربیعی (آنالیزور تیم امید) از ساعت 9:15 دقیقه صبح امروز آغاز شد، اعضا متفق القول بر ابقای کادر فنی تیم امید در راه مسابقات مقدماتی المپیک لندن تاکید کردند.

در این جلسه ابتدا اعضا هر یک نظرات فنی خود را در خصوص عملکرد تیم امید در بازیهای آسیایی و بویژه دو دیدار پایانی این تیم مقابل ژاپن و کره جنوبی را مطرح کردند و غلامحسین پیروانی نیز پاسخ های لازم را در این زمینه ارائه کرد.

در پایان این جلسه که به مدت سه ساعت به طول انجامید اعضای کمیته فنی خواهان ابقای کادر فنی تیم امید تا بازیهای المپیک لندن شدند. با این وجود مقرر شد تصمیم گیری در شاین زمینه به بعد از نشست علی کفاشیان با غلامحسین پیروانی و شنیدن خواسته های سرمربی تیم امید موکول شود.

در جلسه کمیته فنی همچنین ضمن تاکید بر از سرگیری دوباره تمرینات آماده سازی تیم امید خواستاربرنامه ریزی مناسب، تدارکات قوی ، رفع مشکلات سربازی و خروجی بازیکنان ، تخصیص اعتبارات لازم و ... شدند تا اینگونه موانع باعث ناکامی تیم در مسابقات مقدماتی المپیک نشود.

در جلسه کمیته فنی همچنین افشین قطبی پیشنهاد پیوستن کریم باقری به کادر فنی تیم ملی را مطرح کرد که با تایید اعضا کریم باقری تنها همکاری به عنوان مشاور فنی تیم ملی را پذیرفت.