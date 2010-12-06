تاسیسات گردشگری گلستان ساماندهی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فریدون فعالی پیش از ظهر دوشنبه در نشست این اداره کل افزود: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته جهت رونق صنعت گردشگری این استان، درنظر است با آسیب شناسی دقیق و با بررسی مسائل و مشکلات تاسیسات گردشگری و با تعامل، جهت رفع این موانع و مشکلات اقدام شود.

وی عنوان کرد: چگونگی نحوه خدمات دهی و سرویس دهی مطلوب به مسافران و گردشگران در زمان های فصل پیک و غیرپیک، نظافت فردی پرسنل و نظافت محیط، رعایت پوشش لباس کارکنان، برنامه ریزی دوره های آموزشی کوتاه مدت برای پرسنل و شاغلان، نظارت مستمر بر عملکرد تاسیسات گردشگری و حضور جامعه دربرنامه های تدوین شده اداره کل از جمله این برنامه هاست.

وی ادامه داد: بررسی نرخ ها، مشکلات صنفی و ماهیت حقوقی آنها، حمایت درخصوص اخذ تسهیلات جهت مرمت، بهسازی و خرید تجهیزات، نصب پلاکارد در ایام و مناسبات، طرح ساماندهی منازل استیجاری، بررسی وضعیت بیمه افراد شاغل در تاسیسات گردشگری و مدیریت، بازاریابی و تبلیغات تاسیسات گردشگری از دیگر برنامه ریزی های صورت گرفته جهت ساماندهی این تاسیسات گردشگری است.

فعالی همچنین رسیدگی به مسائل و مشکلاتی چون اجرای موسیقی در تاسیسات گردشگری، قانون خاص و مجوز پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری و بیمه افراد شاغل در واحدها و برگزاری دوره های آموزشی را از جمله موارد قابل پیگیری در این تاسیسات اعلام کرد.

این مقام مسئول، برپایی جلسات شورای هماهنگی هیئت مدیره واحدهای پذیرایی را دربرنامه ریزی های مدون جهت ساماندهی این واحدها موثر دانست.

