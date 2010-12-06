مدیران روابط عمومیهای استان همدان باید تحلیل گر باشند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، مسلم مخفی در جمع مدیران روابط عمومی فرمانداریهای استان همدان اظهار داشت: جایگاه روابط عمومی‌ها در ادارات باید ارتقا یابد و مدیران روابط عمومی نیز موظف به تثبیت جایگاه خود و تبیین سیاستها هستند.

مخفی با بیان اینکه استاندار همدان اهتمام جدی به بحث اطلاع رسانی و روابط عمومی دارد، گفت: با حمایت استاندار سعی شده روابط عمومیهای دستگاه‌های اجرایی به جایگاه واقعی خود دست یابند.

رئیس اداره روابط عمومی استانداری همدان اظهار داشت: امروزه بسیاری از روابط عمومی‌ها صرفا عملکرد توجیهی دارند که جوابگو نخواهد بود.

مخفی با بیان اینکه روابط عمومی‌ها باید تحلیل‌گر باشند و ضمن تبیین سیاستها با دید جامع، به پیش ‌بینی، تحلیل و ارزیابی مسائل پرداخته و با ارتباط مطلوب جایگاه خود را ارتقا دهد، خاطرنشان کرد: کار در روابط عمومی‌ها باید همراه با علاقه، هوشمندی و تلاش بی‌ وقفه باشد.

وی افزود: ارزیابی روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی در دستور کار قرار دارد و این موارد در ارزیابی‌ها مد نظر قرار می‌گیرد.