به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رحمت الله شیشه گر ظهر دوشنبه در نشست با استاندار گلستان افزود: انسجام نیروها و دستگاههای اجرایی در استان باعث شد که سازمان مدیریت بحران کشور هیچگونه نگرانی نداشته باشد و حضور در استان را ضروری نمی داند.

وی از حضور گسترده مردم و مدیران ارشد استانی در صحنه های آتش سوزی قدردانی کرد.



شیشه گر بر مدیریت منسجم و هماهنگ و مبتنی بر تکنیک های علمی و استفاده از تجربیات جنگلبانان منابع طبیعی که فراخوان شده اند، تأکید کرد.

استاندار گلستان نیز این دیدار ضمن ارائه گزارشی از روند آتش سوزی و عملیات اطفاء آن ابراز امیدواری کرد در سالهای آینده امکانات اطفاء حریق از جمله بالگرد، سبدهای آب پاش و خودروهای اطفاء حریق در استان بیشتر فراهم شود.

جواد قناعت، احداث پایگاه امداد جنگلی استانهای شمالی به مرکزیت استان گلستان را خواستار شد و بر ضرورت وجود آن تاکید کرد.

جنگل های گلستان 450 هزار هکتار وسعت دارد.

