1150 مسجد در استان زنجان شناسنامه دار شدند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام علی باقری عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: شناسنامه های مساجد وضعیت آنها را از لحاظ امکانات، امام جماعت، تعداد نمازگزاران، خادمین و .. نشان می دهد.

وی از وجود 1507 مسجد در سطح استان زنجان خبر داد و افزود: یکی از اهداف شناسنامه دار کردن مساجد، جمع آوری اطلاعات درخصوص این اماکن و سنجش ظرفیت های آنها در زمینه اجرای برنامه های مختلف است.

حجت الاسلام باقری افزود: در استان زنجان 117 امامزاده ، 92 بقعه، دوهزار و 200 موقوفه ، دو هزار و 650 نیات وقفی وجود دارد.

حجت الاسلام باقری با بیان اینکه احیای وقف یکی از سنت های حسنه نبوی است، ادامه داد: در سال فعالیت اوقاف در ماه مبارک رمضان و آستانه نزدیکی به ماه محرم و صفر موقوفات در ارتباط با تعزیه داری امام حسین (ع) است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان همچنین با اشاره به اینکه هدف اصلی سازمان اوقاف در ماه محرم و صفر توجه جدی به مسائل فرهنگی است افزود: در این راستا مراسم نبوی مراسم شهادت فاطمه زهرا که یک برنامه خاص و ویژه بود ، طرح تابستان، طرح نشاط معنوی که دوهزار نفر با امکانات بالا و برنامه های خوب در امامزاده ها در طرح شرکت داشتند که لزوم اجرای این طرح تبدیل امامزادگان به قطب فرهنگی بود.

حجت الاسلام باقری تاکید کرد: همچنین کارهای اجرایی جشنواره را در سه بخش هنری و فرهنگی و برگزاری مسابقات و آموزش و نشست های مخصوص همایش را عنوان کرد.

مدیر کل سازمان اوقاف و امور خیریه اعزام شش نفر روحانی به روستاها در خصوص ترویج و تبلیغ عاشورا و احسان در این ماه را از برنامه های خاص عنوان کرد .

حجت الاسلام باقری ایجاد بصیرت عاشورایی ، جهت دهی در اجرای سریع کارها ، تبیین جایگاه ولایت و بینش سیاسی ، بیان صحیح و روشنگری به خرافات و انحرافات ، و توجه به بقعه ها را در راستا تبدیل گسترش کارهای فرهنگی بسیار موثر دانست و گفت : در این راستا باید قرآن را هم که اصل کار است را در عزداری ها مورد توجه قرار دهیم.