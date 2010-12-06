  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۵ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۱۲

محمدی در گفتگو با مهر:

به تصمیم فدراسیون احترام می‌گذارم/ امیدوارم دوستی با نوجوانان موفق شود

به تصمیم فدراسیون احترام می‌گذارم/ امیدوارم دوستی با نوجوانان موفق شود

سرمربی پیشین تیم فوتبال نوجوانان پس از برکناری از این سمت گفت: به تصمیم فدراسیون فوتبال احترام می گذارم.

اکبر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق گفت: من به تصمیم فدراسیون و آقای کفاشیان و اعضای کمیته فنی احترام می گذارم و برای مربیان تیم های پایه آرزوی موفقیت دارم.

وی اضافه کرد: علی دوستی مهر بارها امتحانش را در تیم های پایه پس داده است و امیدوارم مانند گذشته در تیم نوجوانان موفق ظاهر شود. فضا برای ادامه همکاری علی دوستی مساعد است و امیدوارم وی بار دیگر توانایی خودش را نشان دهد البته قبلا که وی از تیم نوجوانان به جوانان منتقل شد همه گفتند کار خوبی بود ولی وقتی نتیجه نگرفت گفتند کار بدی صورت گرفته است.

محمدی در پایان گفت: خدا را شکر مشکل تیم نوجوانان من بودم اما قطعا هر کاری از دستم برآید انجام خواهم داد و اگر مسئولان فدراسیون صلاح بدانند باز هم آماده کمک به تیم های پایه هستم.

کد مطلب 1205148

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها