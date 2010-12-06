اکبر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق گفت: من به تصمیم فدراسیون و آقای کفاشیان و اعضای کمیته فنی احترام می گذارم و برای مربیان تیم های پایه آرزوی موفقیت دارم.

وی اضافه کرد: علی دوستی مهر بارها امتحانش را در تیم های پایه پس داده است و امیدوارم مانند گذشته در تیم نوجوانان موفق ظاهر شود. فضا برای ادامه همکاری علی دوستی مساعد است و امیدوارم وی بار دیگر توانایی خودش را نشان دهد البته قبلا که وی از تیم نوجوانان به جوانان منتقل شد همه گفتند کار خوبی بود ولی وقتی نتیجه نگرفت گفتند کار بدی صورت گرفته است.

محمدی در پایان گفت: خدا را شکر مشکل تیم نوجوانان من بودم اما قطعا هر کاری از دستم برآید انجام خواهم داد و اگر مسئولان فدراسیون صلاح بدانند باز هم آماده کمک به تیم های پایه هستم.