مذاکرات ایران و 1+5؛ انتظارات بالا در میان اختلاف نظرها

به گزارش خبرگزاری مهر، "دویچه وله" در تحلیل خود می نویسد: اظهارات نرم هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در منامه، فضای مساعدی را برای مذاکرات امروز گروه شش با ایران ایجاد کرده است. با این ‌حال ناظران امیدواری چندانی به نتیجه‌ بخش بودن این مذاکرات ندارند.

پس از گذشت چهارده ماه از آخرین مذاکرات شش قدرت بزرگ با ایران، دور تازه‌ این مذاکرات امروز، دوشنبه در ژنو آغاز ‌شد. این مذاکرات برای دو روز پیش ‌بینی شده است. از سوی گروه 1+5 "کاترین اشتون" هماهنگ ‌کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا و از سوی ایران "سعید جلیلی" دبیر شورای عالی امنیت ملی این کشور سرپرستی مذاکرات را برعهده دارند.

آخرین مذاکرات گروه شش با ایران در نخستین روز اکتبر ۲۰۰۹ در همین شهر ژنو برگزار شد. در این گفتگوها ویلیام برنز، معاون وزیر خارجه آمریکا نیز به عنوان یکی از طرفهای گفتگوی مستقیم با ایران شرکت داشت و در مذاکرات امروز نیز ویلیام برنز شرکت دارد.

دستور کار مذاکرات

درباره محورهای مذاکرات امروز ژنو هیچ گزارش رسمی‌ انتشار نیافته است. مواضع کشورهای عضو گروه 1+5 و نیز اظهارات هفته ‌های اخیر مقامهای ایران نشان می ‌دهد، اتفاق نظر چندانی نیز درباره موضوع مذاکرات میان دوطرف وجود ندارد.

دویچه وله می نویسد: غرب می‌گوید نسبت به صلح ‌آمیز بودن ماهیت و اهداف برنامه‌ هسته ای ایران تردید دارد و خواهان آن است که تهران این تردیدها را برطرف و اعتماد جامعه جهانی را جلب کند. غرب خواهان مذاکره با ایران در این باره است.

کاترین اشتون، نماینده گروه شش( 1+5 )، دو هفته پیش در این باره به صراحت گفت: در ژنو در مورد توانایی ساخت سلاح اتمی صحبت خواهم کرد و این مسئله محور اصلی بحث های ما خواهد بود.

در هفته ‌های اخیر نیز اظهارات مقامهای ایرانی همچنان حاکی از آشتی ‌ناپذیری آنها بود. برخی از آنان حتی برنامه‌ هسته‌ ای ایران را موضوعی غیرقابل مذاکره در ژنو اعلام کردند.

آگاهان می ‌گویند: تاکید مقامات ایران به مواضع و اظهارات خود در آستانه‌ مذاکرات ژنو عمدتا با این هدف صورت می ‌گیرد که نشان دهند تحریمهای بین ‌المللی شدید ماههای اخیر تاثیری در اراده‌ آنها نداشته است.

اظهارات هیلاری کلینتون در منامه

دویچه وله در مرحله بعد به اظهارت جدید وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس منامه اشاره کرده و می نویسد : به ‌رغم موضع محکم مقامهای ایران، سخنان هیلاری کلینتون درباره ایران در کنفرانس امنیتی منامه در روز جمعه (۳ دسامبر / ۱۲ آذر) بسیار آشتی‌ جویانه و مثبت بود. کلینتون با اشاره به مذاکرات ژنو گفت: خرسند هستم از این که برای ما و شما این امکان بوجود آمده که همراه با نمایندگان دیگر کشورها دور هم جمع شده تا درباره نگرانیها و علائق مشترک گفتگو کنیم.

وزیر امور خارجه آمریکا که مخاطب سخنانش هیئت ایرانی شرکت کننده در کنفرانس منامه بود، افزود: امیدوارم که شما هم مانند ما با حسن نیت در این گفتگوها شرکت کنید و در مورد برنامه هسته ‌ای خود آماده همکاری سازنده شوید.

دویچه وله در پایان به گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی اشاره کرده و می نویسد: نشانه‌ های فضاسازی مثبت برای مذاکرات امروز ژنو در آخرین گزارش یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس، نیز قابل مشاهده است. تحلیلگران آخرین گزارش آمانو را مشابه گزارش‌های محمد البرادعی می‌دانند که آگاهانه "دوپهلو" تنظیم می ‌شد تا از بن‌ بست و تشدید تنش جلوگیری کرده و راه‌های گفتگو را باز بگذارد.