زمینه مناسب برای نقش آفرینی زنان سرپرست خانوار در لرستان فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، علی چراغیان ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه بانوان در محل استانداری لرستان در سخنانی اظهار داشت: خوشبختانه در چند سال اخیر در زمینه رفع مشکلات مربوط به بانوان و استحکام خانواده اقدامات مطلوبی صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه در چند سال اخیر قدمهای بزرگی در زمینه استحکام خانواده و مشکلات مربوط به بانوان توسط دولت برداشته شده است، خاطر نشان کرد: دولت با تحت پوشش قرار دادن زنان سرپرست خانوار و اعطای تسهیلات ویژه به این افراد توانسته اقدامات مطلوبی در زمینه رفع مشکلات بانوان در جامعه انجام دهد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با اشاره به اینکه میانگین تشکیل خانواده و اعطای تسهیلات به زوجهای جوان در چند سال اخیر قابل مقایسه با سالهای گذشته نیست، عنوان کرد: خوشبختانه امروز دولت توانسته در زمینه اعطای مسکن روستایی، اشتغال، بهداشت و آموزش مهارت های زندگی برای بانوان سرپرست خانواده توفیقات فراوانی کسب کند.

چراغیان با بیان اینکه دولت با اعطای تسهیلات زمینه مشارکت زنان سرپرست خانواده را در کارهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی فراهم کرده است، یادآور شد: دولت با اختصاص این اعتبارات و فراهم آوردن زمینه مشارکت زنان سرپرست خانواده نقش آفرینی زنان در مسائل جامعه به خصوص مسائل تربیتی را افزایش داده است.

وی با تاکید بر جذب اعتبارات فرهنگی توسط دستگاههای اجرایی، خاطر نشان کرد: خوشبختانه در سفرهای دور سوم هیئت دولت به استانهای مختلف تاکنون اعتبارات فرهنگی ویژه ای در بخش تحکیم بنیان خانواده اختصاص داده شده است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با اشاره به اینکه با اختصاص این اعتبارات یک نهضت فرهنگی در کشور به وجود آمده است، عنوان کرد: اختصاص این اعتبارات فرهنگی باعث ایجاد یک جریان فرهنگی بسیار موفق و تقویت ارزشهای اسلامی و فرهنگی در کشور شده است.

چراغیان با تاکید بر استفاده از بانوان فرهیخته سرپرست خانواده در طرح های فرهنگی، بیان داشت: باید زمینه حمایت از این بانوان فرهیخته در جامعه را با ایجاد امکانات و فضای مناسب محیا کرد.

وی با بیان اینکه باید زمینه مناسب را برای نقش آفرینی بانوان سرپرست خانواده در جامعه محیا کنیم، یادآور شد: باید با شناسایی این افراد و اختصاص اعتبارات مورد نیاز در راستای اجرایی کردن طرح های فرهنگی و پژوهشی این افراد اقدامات لازم انجام گیرد.