  1. استانها
  2. مازندران
۱۵ آذر ۱۳۸۹، ۱۶:۴۰

450 رابط سلامت در ساری فعالیت می کنند

450 رابط سلامت در ساری فعالیت می کنند

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز بهداشت ساری از فعالیت 450 رابط سلامت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا معتمدی پیش از ظهر دوشنبه در همایش رابطان سلامت مرکز مازندران در سالن اجتماعات معاونت بهداشتی استان افزود: 450 رابط سلامت در 12 مرکز بهداشت شهری و سه مرکز روستایی ساری فعالیت می کنند.

وی افزود: ‌رابطان سلامت در زمینه آموزش به خانواده و مشارکت خیران فعالیت می کنند.

معتمدی با اشاره به اینکه عمده رابطان سلامت را زنان خانه دار تشکیل می دهند تصریح کرد:‌ در این حوزه برنامه آموزشی متنوعی برگزار می شود تا آگاهی خانواده ها نسبت به مسائل بهداشتی افزایش یابد.

وی اظهار داشت: رابطان سلامت افرادی هستند از بطن جامعه که برای کمک به پرسنل شبکه بهداشت و درمان فعالیت می کنند.

رئیس مرکز بهداشت ساری در رابطه با اهداف این انجمن گفت:‌ استفاده از جامعه برای تامین سلامت در جهت ارتقای سلامت جامعه، برقراری ارتباط نزدیک میان مردم و مراکز بهداشتی درمانی، پویاتر شدن مراکز بهداشتی درمانی از نظر فعالیت های بهداشتی، پیگیری بهتر مراقبت های بهداشتی و انتقال پیام های بهداشتی به جامعه از اهداف انجمن رابطان سلامت است.

وی خاطرنشان کرد: کمک به اجتماع و افزایش سطح دانش، احساس مشارکت اجتماعی و کمک به توانمندی وبهبودی وضعیت سلامت جامعه از جمله انگیزه اهداف برای شرکت در برنامه رابطان سلامت است.

کد مطلب 1205163

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها