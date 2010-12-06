افزایش میانگین دقت تیراندازی در نیروی انتظامی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد تقی عصار امروز دوشنبه در چهارمین المپیاد تیراندازی کارکنان نیروی انتظامی با اشاره به اینکه ماهیت شغل ماموران نیروی انتظامی ایجاب می کند که به منظور برقراری نظم و امنیت، با جرم و مجرم مبارزه کند افزود:از جمله اموری که ارتقاء آن برای ماموران پلیس در اولویت ویژه قرار دارد‏ مهارت در تیراندازی است.



وی با تأکید بر اینکه مهارت در تیراندازی یک مهارت پایه ای و اساسی محسوب می شود، ادامه داد: اقدامات به عمل آمده برای ارتقاء سطح مهارت تیراندازی کارکنان نیروی انتظامی تا کنون بیشتر متوجه دورههای تخصصی و اجرای تیراندازی سالیانه کارکنان بوده است.



معاون تربیت و آموزش نیروی انتظامی با اشاره به اینکه پلیس در مواقعی که مجرمان قصد قانون شکنی و تعدی به حقوق دیگران دارند با استفاده از اقدامات وتوان بالقوه خود از این امر جلوگیری می کند، گفت: سلاح گرم و تیراندازی یکی از مهمترین ابزاری است که در این زمینه مورد استفاده قرار می گیرد.

وی گفت: در حال حاضر وضعیت تیراندازی کارکنان نیروی انتظامی نسبت به 10 سال قبل بسیار بهبود یافته به نحوی که در 10 سال گذشته میانگین نمره تیراندازی ماموران 36 درصد بود اما اکنون به بیش از 70 درصد رسیده است.

سردار عصار افزود: همچنین وضعیت سالنهای تیراندازی نیز در نیروی انتظامی پنج برابر شده اما این اقدامات کافی نیست و باید بیش از اینها برای رسیدن به نقطه مطلوب تلاش کرد.