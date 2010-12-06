مقدمات اجرای هدفمندی یارانه ها در بخش نان گلستان فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سیدحمیدرضا میرآفتاب ظهر دوشنبه در جلسه تعزیرات گندم، آرد و نان استان افزود: هدفمند کردن یارانه‌ها می‌تواند سهم بسزایی در کاهش این سرانه داشته باشد زیرا اگر قیمت نان اصلاح شود، حتما بسیاری از مصارف غیراصلی حذف می‌شود.

مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان گلستان خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی به علت انحراف یارانه نان، دولت و نانوا و مردم راضی نیستند به طوریکه کیفیت پایین نان موجب شده تا به طور خوشبینانه سالانه حدود 800 میلیارد تومان از یارانه چهار هزار و 400 میلیارد تومان آرد و گندم به ضایعات تبدیل و دورریز شود.



معاون برنامه‌ریزی استاندار گلستان گفت: هدفمندی یارانه‌ها علاوه بر افزایش کیفیت نان، نابسامانی‌ها و بی‌نظمی‌های موجود در جریان تبدیل گندم به آرد و نان را از بین می‌برد.



رضا غلامی با تاکید بر اجرای صحیح و دقیق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اظهار داشت: متاسفانه عدم وجود سازمان شفاف و منظم در بخش تولید و توزیع آرد و نان سبب شده که بخشی از منابع در جریان این مسیر از بین برود که با اجرای این قانون، جریان تولید و توزیع شفاف شده و سازمان یافته و در کنار آن کیفیت نان نیز بهبود می‌یابد.



معاون برنامه‌ریزی استاندار گلستان گفت: با اجرای این قانون ضمن جلوگیری از تولید نان نامرغوب و اسراف آن در جامعه شرایط برای استفاده بهینه و مناسب نان فراهم می‌شود.

در این جلسه‌ موارد تخلف دو کارخانه از کارخانجات تولیدی آرد استان مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

