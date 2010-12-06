دو سوم واحدهای صنعتی مرزن آباد راکد است

بهزاد میردار پیش از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در چالوس افزود: این شهرک در سال 81 با هدف فعالیت 43 واحد صنعتی و اشتغالزایی هزار و 168 نفر نیروی کار آغاز کرده بود.

وی خاطر نشان کرد: دو سوم واحدهای صنعتی که قصد داشتند در این شهرک سرمایه گذاری کنند با دریافت تسهیلات کلان، اقدام به سرمایه گذاری در بخش ها و حوزه های دیگر در این منطقه گردشگر پذیر کردند.

رئیس شورای شهر مرزن آباد با اشاره به اینکه اکثریت سرمایه گذاران این شهرک غیربومی هستند تصریح کرد: متاسفانه این سرمایه گذارنماها از حسن نیت دولت استفاده کرده و اکنون نیز قصد بازگردان تسهیلات خود را به چرخه صنعت و اقتصاد کشور ندارند.

میردار با بیان اینکه در حال حاضر 100 نفر در شهرک صنعتی مرزن آباد به صورت بلاتکلیف و بدون تضمین شغلی به فعالیت مشغول هستند یادآور شد: امنیت شغلی این کارگران باید از سوی دولت رفع شود.

محمد ردایی، عضو شورای شهر مرزن آباد نیز با اعلام اینکه پس از 9 سال از آغاز عملیات اجرایی شهرک مرزن آباد، همچنان با تعطیلی و بلاتکلیفی واحدها مواجه هستیم اظهار داشت: بیش از 80 درصد معوقات برخی بانک های مرزن آباد مربوط به تسهیلات اعطایی به سرمایه گذاران این شهرک بوده است.

وی اذعان داشت: قالب بانک های شهر مرزن آباد، با مشکل کمبود نقدینگی به واسطه عدم بازپرداخت معوقات سرمایه گذاران مواجه هستند.

ردایی با اشاره به اینکه برای یجاد زیرساخت های شهرک صنعتی مرزن آباد بالغ بر 10 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است اظهار داشت: مسئولان شهرتسانی و استانی باید نسبت به احداث راه دسترسی، معابر داخلی، آبرسانی و برق رسانی در شهرک صنعتی مرزن آباد جدیت داشته باشند.

مرزن آباد یکی از شهرهای گردشگر پذیر غرب مازندران و در مسیر جاده ترانزیتی کرج به چالوس قرار دارد.