20 میلیارد ریال کتاب در گلستان اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، غلامرضا منتظری ظهر دوشنبه در حاشیه پنجمین نمایشگاه سراسری کتاب گلستان گفت: این کتابها به کتابخانه های عمومی، مدارس، مساجد و پایگاه های بسیج در دولت نهم و دهم اهداء شد.

وی استقبال مردم گلستان نسبت به کتاب و مطالعه را مطلوب ارزیابی کرد و روند رو به رشد کتابخانه های عمومی، تخصصی، مساجد در پایگاه های بسیج و مدارس را در این امر موثر دانست.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان اهداء 12 هزار جلد کتاب به کتابخانه های حوزه های علمیه اهل سنت در سالهای گذشته را از فعالیت های حوزه معاونت فرهنگی این اداره کل برشمرد.

منتظری از کسب از کسب رتبه پنجم استان در مطالعه خبر داد.

پنجمین نمایشگاه سراسری کتاب گلستان از ۱۴تا ۲۰ آذر ماه در محل دائمی نمایشگاههای بین‌المللی استان گلستان درحال برگزاری است.

