نخبگان انتظار کارمند شدن نداشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد مهدی نژاد نوری روز دوشنبه در دوازدهمین جشنواره جوان خوارزمی با بیان این مطلب افزود: بدیهی است که دستاوردهای علمی در چنین فضایی تنها برای داخل کشور نبوده و امکان صدور به خارج از کشور هم دارد. از سوی دیگر دستگاههای اجرایی از جمله وزارتخانه های نفت، صنایع، جهادکشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات اسناد راهبردی دارند و نیازهای آینده شان مشخص است.

وی با اشاره به اینکه دوازده دوره برگزاری جشنواره جوان خوارزمی فرصت مناسبی برای بررسی افت و خیزهای این جشنواره است، گفت: اکنون زمان خوبی است که بررسی کنیم تمام روند و فعل و انفعالات برای رسیدن به چه هدفی بوده است.

معاون پژوهشی وزارت علوم همچنین به برگزاری جلسه تدوین الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت در حضور مقام معظم رهبری اشاره کرد و یادآور شد: بی شک کسانی که می توانند این مسیر را رقم بزنند، نخبگان هستند و با توجه به تاکیدات برنامه و سند چشم انداز باید به جایگاه برتر منطقه دست یابیم و باید چرخه این موضوع را ترسیم کنیم.

معاون وزیر علوم با تأکید بر اینکه چرخه ایده تا پدیده و پدیده تا ثروت را متوازن نگاه کنیم، گفت: معنی تولید مقالات این است که در این مرحله نمانیم و به جلو حرکت کنیم از این رو باید ببینیم سرنوشت طرح های دوره های جشنوراه جوان خوارزمی چه شده است.

وی با بیان اینکه صنعت و سرمایه با نگاه به بیرون نمی تواند از فعالیت های علمی بهره گیرد، گفت: اینکه می گویند 80 درصد مقالات بکار کشور نیامده است، نمی توان محقق را متهم انگاشت چراکه چرخه ناقص است لذا دولت دهم سعی دارد آن را اصلاح کند.

مهدی نژاد نوری با اشاره به روندی که برای تصحیح چرخه ایده تا ثروت در حال برنامه ریزی است، گفت: بازنگری در پایان نامه ها، بازنگری در آیین نامه ارتقای هیئت علمی و تاکید بر کاربردی بودن طرحها و ایجاد شرکتهای دانش بنیان بخشی از این برنامه ها است.