تاکید لاریجانی بر لزوم به کارگیری استراتژی مدارا در جریان اصولگرایی

به گزارش خبرگزاری مهر،علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ظهر امروز دوشنبه در دیدار اعضای شورای مرکزی جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی، انجام کار تشکیلاتی و حزبی را از لوازم اداره کشور برشمرد و بر لزوم حرکت اصولگرایان در چارچوب تشکیلات منسجم تاکید کرد.

لاریجانی در این دیدار با بیان این که در میان اصولگرایان اختلاف نظرهایی وجود دارد که نمی توان آنها را نادیده گرفت، تصریح کرد: اصولگرایان باید توجه داشته باشند که افراد و اصولگرایان اصیل بر همان اصول و عقایدی که موجب تشکیل جبهه اصولگرایی شد، پایبند هستند و عده‌ای در میان اصولگرایان وجود دارند که نگرانی‌هایی به وجود می آورند که باید آنها را هدایت کرد.

لاریجانی با بیان این که برخی افراد افراط و تفریط‌هایی در کشور به وجود می‌آورند که مسائل را وارونه جلوه می‌دهد، بر لزوم برخورد با این افراد تاکید کرد و افزود: نمی‌دانم کسانی که کار تشکیلاتی را قبول ندارند چه چیزی را جایگزین آن می‌کنند و مگر بدون نظم و تشکیلات می‌شود کشور را اداره کرد.

رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با خطاب قرار دادن جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی، وجود حزب و تشکیلات را امری ضروری برای کشور دانست و گفت: تشکیلات باید بتواند براساس زمان و شرایط خود را تطبیق دهد و در امور کشور موثر باشد.

وی همچنین افزود: نفی تشکیلات از سوی برخی افراد به معنای مخالفت آنان با کار تشکیلاتی نیست بلکه آنها به دنبال تشکیلات زودگذر هستند که این مقصد و این منظور پخته نیست و تاریخ ثابت کرده تشکیلات زودگذر و این چنینی کارآمدی و فایده چندانی ندارد.

رئیس فراکسیون اصولگرایان با اشاره به مسائل سیاسی پیش روی کشور بر وحدت اصولگرایان تاکید کرد و اظهار داشت: تجمیع اصولگراها حرکت مفیدی است که هم نمایش اقتدار بیرونی در برابر کشورهای دیگر را به ارمغان می آورد و هم با وحدت داخلی موجب حرکت و رشد کشور می‌شود منتها باید توجه کرد که در کار تشکیلاتی وسیع مانند چیزی که در وحدت اصولگرایان مدنظر است باید با سایر گروه‌ها مدارا کرد.

لاریجانی در این جلسه همچنین به جایگاه جمهوری اسلامی در صحنه بین المللی اشاره کرد و یادآور شد: جایگاه جمهوری اسلامی در حال حاضر جایگاهی مستحکم و قابل توجه است چرا که اگر این جایگاه سست بود، ابرقدرت‌ها و کشورهای مدعی با جمهوری اسلامی کاری نداشتند همانطور که با انبوه کشورهای ضعیف آفریقایی و آسیایی کاری ندارند.

رئیس مجلس همچنین حوادث سال‌های اخیر در افغانستان، عراق و لبنان را ثمره تفکرات امام(ره) در صحنه بین‌المللی عنوان کرد و گفت: این حرکات آرام آرام میوه تفکرات حضرت امام (ره) را بارور می‌کند و آرایش صحنه بین‌المللی در حال تغییر است.

وی پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی در صحنه بین المللی را مرهون چند مولفه دانست و خاطرنشان ساخت: یکی از مولفه‌هایی که موجب پیشبرد اهداف انقلاب و امام در سطح بین‌المللی شده است، پایبندی به آرمان‌های امام در داخل کشور و دیگری مردم سالاری دینی است که از متن تئوری عدالت برمی‌آید چرا که در این تئوری بدون مشارکت عامه مردم در حوزه سیاست و اقتصاد عدالت امکانپذیر نیست.

نماینده مردم قم در ادامه ارتباط موثر روحانیت با توده مردم را یکی دیگر از مولفه‌های پیشبرد اهداف انقلاب عنوان کرد و گفت: قدرت می‌تواند در افراد انحرافاتی را به وجود آورد و آنچه آن را در کشور ما حفظ می‌کند، روحانیت است و ما برای حفظ انقلاب نیاز به مبادی ایدئولوژیک داریم که این مبادی از حوزه ها برمی خیزد و تاریخ به ما ثابت کرده است که روش‌های دیگر موجب واگرایی توده‌ها و جریان پیشرو می شود مانند آنچه که در جریان‌های مارکسیستی پیش از انقلاب اتفاق افتاد.

لاریجانی استفاده از نظرات روحانیت را موجب صیانت از نظام و جریان های سیاسی در کشور دانست و تاکید کرد: ولایت فقیه به عنوان محور پیشرو و برای پیشبرد اهداف استراتژیک در کشور نقش اساسی دارد که سعی برخی جریانات در لطمه زدن به این جایگاه نیز به خاطر اهمیت آن است.

در این دیدار که در محل ساختمان مشروطه مجلس برگزار می شد، اکثر اعضای شورای مرکزی جمعیت وفاداران به انقلاب اسلامی حضور داشتند که از جمله آنها می توان به حبیب الله بوربور، عباس شیبانی، رضا انصاریان و حجج اسلام شبیری زنجانی و دعوتی اشاره کرد.