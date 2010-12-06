آغاز مذاکرات ایران و 1+5 با انتقاد شدید جلیلی نسبت به ترور اساتید

به گزارش خبرنگار مهر ، سخنگوی هیئت مذاکره کننده ایرانی خبر داد که امروز دوشنبه کاترین اشتون به محل استقرار هیئت ایرانی که به ریاست سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی به منظور شرکت در دور جدید مذاکرات ایران و 1+5 در سوئیس به سر می برد ، آمد و به جلیلی خوش آمد گفت .

طرف اروپایی در آغاز مذاکرات آرزو کرد مذاکرات خوب جلو برود و بعد مذاکرات آغاز شد .



سعید جلیلی گفتگو با کاترین اشتون و نمایندگان 1+5 را با یاد شهید شهریاری و محکومیت شدید اقدام تروریستی علیه وی آغاز کرد.



مذاکرات از ساعت 30/12 به وقت تهران آغاز شده است.



جلیلی را در سفر به ژنو ظهره وند و باقری معاونین شورای عالی امنیت ملی و علی آهنی معاون اروپای وزارت خارجه همراهی می کنند.



در طرف مقابل نیز کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به همراه معاونان وزارت خارجه کشورهای امریکا، چین، روسیه، فرانسه، آلمان، انگلیس حضور خواهند داشت.



این مذاکرات روز سه شنبه نیز ادامه می یابد.



به گزارش مهر، جلیلی در روز 15 تیرماه طی نامه ای به اشتون شرایط ایران برای مذاکره با 1+5 را اعلام کرده بود.

