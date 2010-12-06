5 خط انتقال گاز در چهارمحال و بختیاری همزمان اجرا می شود

اسماعیل هیبتیان در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد روندعملیات اجرایی خطوط انتقال گاز در این استان را مطلوب ارزیابی کرد و اظهار داشت: برهمین اساس در حال حاضر افزون بر پنج خط انتقال گاز در این استان با صرف اعتباری افزون بر 40 میلیارد ریال در دست اجراست.

وی با اشاره به پروژه‌های انتقال خطوط گاز در استان گفت: اجرای خط انتقال گازرسانی به منطقه پشتکوه اردل با طول 23 کیلومتر و قطر 10 اینچ، اجرای فاز نخست خط انتقال سفیددشت‌ ـ فولاد چهارمحال ـ شهرکرد به طول 8.24 کیلومتر و قطر 20 اینچ از مهم‌ترین پروژه‌های در دست اجرای شرکت گاز استان است.

هیبتیان ادامه داد: اجرای فاز دوم خط انتقال سفیددشت ـ فولاد چهارمحال ـ شهرکرد به طول 26.2 کیلومتر و قطر 20 اینچ، اجرای خط انتقال تقویتی اردل به طول 21.354 کیلومتر و قطر 10 اینچ، طراحی خط انتقال تقویتی لردگان از دیگر این پروژه‌ها به شمار می‌رود.

مدیرعامل شرکت گاز چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره به تعداد خانوارهای بهره‌مند از شبکه گازرسانی در این استان افزود: در حال حاضر 176 هزار و 647 خانوار در قالب 121 هزار و 688 خانوار شهری و 54 هزار و 959 خانوار روستایی در استان از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند هستند.

وی با بیان اینکه گازرسانی به قطب صنعتی دشت زرین، شوراب صغیر، دیمه، بسته‌بندی آب لردگان، دستگرد امام زاده در دست اجرا است، گفت: این در حالی‌ست که تاکنون گازرسانی به شهرک‌های صنعتی شهرکرد فاز یک، دو و سه، بن، فرخشهر، سامان یک، دو، لردگان، بلداجی، تشنیز، گندمان، ناحیه صنعتی وردنجان، بروجن، سفیددشت، بهرام‌آباد، جونقان، فرادنبه، ناغان و هفشجان انجام و به بهره‌برداری رسیده است.

هیبتیان همچنین با اشاره به وضعیت گازرسانی در استان خاطرنشان کرد: در حال حاضر افزون بر 27 شهر و 261روستای استان از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند هستند و گازرسانی به 77 روستا نیز در دست اجراست.

وی با بیان اینکه در حال حاضر افزون بر 99.5 درصد از جمعیت شهری استان از نعمت گاز برخوردار است، افزود: همچنین در بخش روستایی 61.40 درصد از جمعیت روستایی استان از نعمت گاز سراسری بهره‌مند هستند.