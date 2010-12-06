به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت از برآورده شدن مقدار قابل توجهی از خواسته‌های این کمیسیون در برنامه پنجم توسعه خبر داد و افزود: تنها بخش ازخواسته‌های کمیسیون که به حیطه خصوصی‌سازی در بهداشت، آموزش و فرهنگ مربوط می‌شد، محقق نشد که البته دلیل آن هم به فقدان سیاست‌های کلان و ارائه نشدن لوایح مربوط به این امور از سوی دولت مربوط می‌شود.

فولادگر پیشنهادات کمیسیون اصل 44 برای پیشبرد اهداف خصوصی‌سازی در برنامه پنجم را به دو بخش تقسیم کرد و گفت: پیشنهادهای کمیسیون در دو گروه مطرح شد که بخش اول به مغایرت های برخی مواد با اصل 44 مربوط می شد که اکثر این موارد با پیشنهاد ما در کمیسیون تلفیق حذف یا اصلاح شد و موارد باقیمانده هم در صحن حذف شد، بخش دوم نیز به مواردی مربوط می‌شد که نظر کمیسیون بر الحاق آنها به برنامه پنجم بود تا روند خصوصی سازی اصلاح و تسریع شود که این گروه از مواد الحاقی نیز با نظر مثبت نمایندگان روبرو شد و به برنامه پنجم توسعه اضافه شد.

نماینده مردم اصفهان با بیان اینکه تنها پیشنهادات کمیسیون اصل 44 در زمینه آموزش، فرهنگ و بهداشت به برنامه افزوده نشد، تصریح کرد: کمیسیون در این زمینه تابع نظر صحن علنی است و ما نیز معتقدیم که در این موارد اولا باید سیاست های کلی ابلاغ شود و دوما دولت لایحه ای را بصورت جداگانه ارائه کند تا شاهد پیشبرد اهداف اصل 44 قانون اساسی و نظرات مقام معظم رهبری در این بخش ها نیز باشیم.