انفجار در مهمند پاکستان 28 کشته بر جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی العربیه در خبری فوری به نقل از یک مسئول پاکستانی اعلام کرد که ساعتی قبل یک انفجار در ایالت مهمند این کشور رخ داده است.

در این انفجار دستکم 28 نفر کشته شدند. به جزئیات بیشتری اشاره نشده است.