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۱۵ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۵۴

خبر فوری/

انفجار در مهمند پاکستان 28 کشته بر جا گذاشت

انفجار در مهمند پاکستان 28 کشته بر جا گذاشت

رسانه ها از کشته شدن 28 نفر در انفجار مهمند پاکستان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی العربیه در خبری فوری به نقل از یک مسئول پاکستانی اعلام کرد که ساعتی قبل یک انفجار در ایالت مهمند این کشور رخ داده است.

در این انفجار دستکم 28 نفر کشته شدند. به جزئیات بیشتری اشاره نشده است.

کد مطلب 1205200

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