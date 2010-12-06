۱۵ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۳۰

قائم مقام سازمان بازرسی:

60 درصد کشف مفاسد مالی از طریق گزارش های مردمی است

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور از کشف 60 درصد مفاسد مالی از طریق گزارش های مردمی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله خبره در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران که برای تشریح برنامه های همایش و نمایشگاه شورای هماهنگی دستگاه های نظارتی برگزار شده بود گفت: رسالت نشریات و رسانه ها برای نظارت و روند ارتقاء سلامت اداری در شرایط کنونی اهمیت ویژه ای داشته و به واقع اطلاع رسانی صحیح می تواند دستگاه های نظارتی را در انجام وظایفشان یاری رساند.

وی با اعلام این خبر که کشف بالغ بر 60 درصد از مفاسد از طریق گزارش های مردمی است، گفت: رسانه ها برای گزارش دهی مردمی و همچنین نظارت همگانی می توانند کمک حال دستگاه های قضایی و نظارتی باشند.

قائم مقام دیوان محاسبات همچنین با اشاره به برگزاری نمایشگاه شورای هماهنگی دستگاه نظارتی گفت: این نمایشگاه بر اساس خود اظهاری 67 دستگاه برپا شده و این برای نخستین بار است که در طول تاریخ انقلاب اسلامی دستگاه ها از فعالیت های نظارتی خود نمایشگاهی را برگزار کرده است.

