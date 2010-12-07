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۱۶ آذر ۱۳۸۹، ۹:۳۶

وجود زمینهای مخروبه و رها شده چهره زنجان را مخدوش کرده است

زنجان - خبرگزاری مهر: استاندار زنجان با اشاره به وجود زمینهای مخروبه و رها شده در سطح شهر زنجان گفت: وجود این زمینها و همچنین ساختمانهای فرسوده واقع در مرکز شهر که به حال خود رها شده، چهره زنجان را مخدوش کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد شامگاه دوشنبه در جلسه ستاد عمران شهری استان زنجان با تاکید بر لزوم تعین تکلیف زمینهای مخروبه و رها شده افزود: این گونه زمینها و ساختمانها باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شوند. 

وی با بیان اینکه استان زنجان نیازمند توجه جدی به بحث عمران شهری است، ادامه داد: فرهنگسازی و هدف گذاری در خصوص اجرای برنامه ها در توسعه و عمران شهری بسیار موثر است.

رئوفی نژاد با اشاره تأکید رئیس جمهور در دور سوم سفر استانی هیئت دولت مبنی بر تغییر و تحول در چهره شهر زنجان، گفت: این تأکید باید قبل از آغاز دور چهارم سفر به استان عملی شود.

استاندار زنجان با بیان اینکه تغییر در چهره شهر زنجان تنها تأکید رئیس جمهور در دور سوم سفرهای استانی بود، افزود: این تأکید در حالی صورت گرفت که تا به امروز اقدامات زیادی در بحث عمران شهری صورت گرفته است.
 
رئوفی نژاد با اشاره به اینکه توجه خوبی به مسئله عمران شهری در دور سوم سفرهای استانی هیئت دولت به استان صورت گرفت، افزود: بحث منوریل، اعتبارات شهری و تونل بعثت از مصوبات مهم این سفر در بحث عمران شهری است که امیدواریم با توجه به فراهم شدن بسترهای لازم دراین زمینه، شاهد استفاده بهینه از این ظرفیت ها و انجام کارهای بزرگ باشیم.
 
وی ادامه داد: طرح سامان دهی سه راهی بیجار بعد از دهه اول محرم کلنگ زنی خواهد شد همچنین مطالعه و اجرای منوریل نیز باید از سال آینده به همراه تونل بعثت آغاز شود.
 

رئوفی نژاد درخصوص طرح سامان دهی سبزه میدان زنجان که یکی از آرزوهای دیرینه مردم این شهر است نیز یادآور شد: کار سامان دهی پروژه سبزه میدان باید در اولین فرصت یعنی تا دهه فجر امسال اغاز شود، قسمت عمده این طرح مربوط به بخش خصوصی است که باید ورود پیدا کند، در مورد بخش هایی هم که به دولت ارتباط دارد، فاز اول آن در دهه فجر کلنگ زنی خواهد شد.

وی افزود: در حال حاضرپروژه های متعددی در مرکز استان در حال اجراست و این پروژه ها به برکت این جلسه و باوری که در همه دستگاه ها به وجود آمد، محقق شده است. 

رئوفی نژاد با بیان اینکه امروز به هدفگذاری تعیین شده در جلسات ستاد عمران شهری دست یافته ایم، افزود: خوشبختانه در حال حاضر شاهد نهادینه شدن فرهنگ کار و تلاش و نیز با جدیت دنبال شدن مسائل عمرانی استان هستیم.
کد مطلب 1205203

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