وجود زمینهای مخروبه و رها شده چهره زنجان را مخدوش کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد شامگاه دوشنبه در جلسه ستاد عمران شهری استان زنجان با تاکید بر لزوم تعین تکلیف زمینهای مخروبه و رها شده افزود: این گونه زمینها و ساختمانها باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شوند.
وی با بیان اینکه استان زنجان نیازمند توجه جدی به بحث عمران شهری است، ادامه داد: فرهنگسازی و هدف گذاری در خصوص اجرای برنامه ها در توسعه و عمران شهری بسیار موثر است.
رئوفی نژاد با اشاره تأکید رئیس جمهور در دور سوم سفر استانی هیئت دولت مبنی بر تغییر و تحول در چهره شهر زنجان، گفت: این تأکید باید قبل از آغاز دور چهارم سفر به استان عملی شود.
رئوفی نژاد درخصوص طرح سامان دهی سبزه میدان زنجان که یکی از آرزوهای دیرینه مردم این شهر است نیز یادآور شد: کار سامان دهی پروژه سبزه میدان باید در اولین فرصت یعنی تا دهه فجر امسال اغاز شود، قسمت عمده این طرح مربوط به بخش خصوصی است که باید ورود پیدا کند، در مورد بخش هایی هم که به دولت ارتباط دارد، فاز اول آن در دهه فجر کلنگ زنی خواهد شد.
وی افزود: در حال حاضرپروژه های متعددی در مرکز استان در حال اجراست و این پروژه ها به برکت این جلسه و باوری که در همه دستگاه ها به وجود آمد، محقق شده است.
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