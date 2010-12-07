وجود زمینهای مخروبه و رها شده چهره زنجان را مخدوش کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد شامگاه دوشنبه در جلسه ستاد عمران شهری استان زنجان با تاکید بر لزوم تعین تکلیف زمینهای مخروبه و رها شده افزود: این گونه زمینها و ساختمانها باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شوند.

وی با بیان اینکه استان زنجان نیازمند توجه جدی به بحث عمران شهری است، ادامه داد: فرهنگسازی و هدف گذاری در خصوص اجرای برنامه ها در توسعه و عمران شهری بسیار موثر است.

رئوفی نژاد با اشاره تأکید رئیس جمهور در دور سوم سفر استانی هیئت دولت مبنی بر تغییر و تحول در چهره شهر زنجان، گفت: این تأکید باید قبل از آغاز دور چهارم سفر به استان عملی شود.

استاندار زنجان با بیان اینکه تغییر در چهره شهر زنجان تنها تأکید رئیس جمهور در دور سوم سفرهای استانی بود، افزود: این تأکید در حالی صورت گرفت که تا به امروز اقدامات زیادی در بحث عمران شهری صورت گرفته است.

رئوفی نژاد با اشاره به اینکه توجه خوبی به مسئله عمران شهری در دور سوم سفرهای استانی هیئت دولت به استان صورت گرفت، افزود: بحث منوریل، اعتبارات شهری و تونل بعثت از مصوبات مهم این سفر در بحث عمران شهری است که امیدواریم با توجه به فراهم شدن بسترهای لازم دراین زمینه، شاهد استفاده بهینه از این ظرفیت ها و انجام کارهای بزرگ باشیم.

وی ادامه داد: طرح سامان دهی سه راهی بیجار بعد از دهه اول محرم کلنگ زنی خواهد شد همچنین مطالعه و اجرای منوریل نیز باید از سال آینده به همراه تونل بعثت آغاز شود.