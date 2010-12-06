تالش پر باران ترین حوضه آبریز فرعی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه) تاکنون حوضه آبریز تالش با ثبت 214 میلیمتر بیشترین بارش را در میان حوضه های آبریز 30 گانه فرعی کشور داشته است، این میزان در مقایسه با هفته پیش از آن یک میلیمتر بیشتر ثبت شده است.

حوضه های آبریز سفیدرود و هراز، قره سو، گرگان و سفیدرود بزرگ به ترتیب با 179، 82، 39 و 32 میلیمتر جایگاههای بعدی بیشترین بارشها را به خود اختصاص دادند.

دریاچه نمک در حوضه آبریز مرکزی با 27 میلیمتر بیشترین بارش را در این حوضه آبریز داشته است، در حوضه آبریز خلیج فارس نیز حوضه های کارون بزرگ و کرخه به ترتیب 25 و 22 میلیمتر بارش باران را تجربه کردند.

همچنین در این حوضه از ابتدای سال آبی جاری تا زمان حاضر حله رود، مند، کاریان، خنج، مهران و مسیلهای جنوبی همچنان بدون بارش هستند.

بارش در حوضه آبریز دریاچه ارومیه در زمان مورد بررسی نزدیک به هفت میلیمتر گزارش شده است.